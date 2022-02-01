Маркетологи «К & Б» всегда отличались креативом (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Товарный знак в виде танцующего стакана зарегистрировало ООО «Альфа — М», один из ключевых активов алкосети «Красное и Белое». Соответствующая запись была внесена в реестр 20 января, следует из данных сервиса СБИС.

Товарный знак изображает танцующий бумажный стаканчик с ручками и ножками, исполненный в красно-белой цветовой гамме. Из описания следует, что он не будет использоваться применительно к товарам алкогольного ассортимента.

«Баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]. Белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]», — говорится в описании, опубликованном на сайте СБИС.

Ранее федеральный ритейлер «Бристоль» (после объединения с холдингом Сергея Студенникова входит в одну с «Красное & Белое» компанию Mercury Retail Group (MRG)) зарегистрировал более экзотичный торговый знак в виде черепа. Как пояснили URA.RU в пресс-службе компании, им будет обозначаться алкоголь «Индиана», изготовленный из мексиканского дистиллята.

Изобразительный товарный знак представляет собой калаверу (мексиканский череп) как историческую символику Мексики, символ праздника El dia de Muertes (День мертвых). Его отмечают 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом.

Скрин: сайт СБИС

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