Партнеры «Красного & Белого» сделали череп товарным знаком. Фото

15 декабря 2021 в 20:41 Размер текста - 17 +

Партнеры миллиардера Сергея Студенникова «перещеголяли» его в креативе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральный ритейлер «Бристоль» зарегистрировал товарный знак в виде черепа. Соответствующая запись была внесена в реестр 13 декабря, следует из данных сервиса СБИС. После запущенного в 2019 году объединения с холдингом «Красное&Белое» Сергея Студенникова, «Бристоль» входит в одну с ним компанию Mercury Retail Group (MRG). Согласно данным СБИС, товарный знак в виде черепа, орнаментированного в латиноамериканском или индейском стиле, предназначен для нескольких десятков разновидностей спиртных напитков. В перечне значится как крепкий алкоголь, так и относительно слабые его разновидности. В пресс-службу компании «Бристоль» направлен письменный запрос с просьбой пояснить символику товарного знака. Ответ на него к моменту публикации новости не поступил. Выручка компании MRG, владеющей магазинами сетей «Красное & Белое» и «Бристоль», под данным на конец октября оценивалась примерно к 700 млрд рублей за 12 месяцев. Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51% MRG, а оставшимися 49% владеет выходец из Челябинска, основатель «Красного и Белого» Сергей Студенников. По данным экспертов, владельцы компании намерены паритетно реализовать 10-15% своих акций в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже. Скрин: сайт СБИС Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Федеральный ритейлер «Бристоль» зарегистрировал товарный знак в виде черепа. Соответствующая запись была внесена в реестр 13 декабря, следует из данных сервиса СБИС. После запущенного в 2019 году объединения с холдингом «Красное&Белое» Сергея Студенникова, «Бристоль» входит в одну с ним компанию Mercury Retail Group (MRG). Согласно данным СБИС, товарный знак в виде черепа, орнаментированного в латиноамериканском или индейском стиле, предназначен для нескольких десятков разновидностей спиртных напитков. В перечне значится как крепкий алкоголь, так и относительно слабые его разновидности. В пресс-службу компании «Бристоль» направлен письменный запрос с просьбой пояснить символику товарного знака. Ответ на него к моменту публикации новости не поступил. Выручка компании MRG, владеющей магазинами сетей «Красное & Белое» и «Бристоль», под данным на конец октября оценивалась примерно к 700 млрд рублей за 12 месяцев. Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51% MRG, а оставшимися 49% владеет выходец из Челябинска, основатель «Красного и Белого» Сергей Студенников. По данным экспертов, владельцы компании намерены паритетно реализовать 10-15% своих акций в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже.