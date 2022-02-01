Пермяку не будут начислять плату за мусор, потому что контейнер находится за 800 м от его дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермскому регоператору по вывозу мусора ПК ГУП «Теплоэнерго» грозит возвращение платы за услугу по вывозу мусора. На это могут рассчитывать те жители, у которых на расстоянии 100 м нет контейнерной площадки. Прецедентное решение вынесла прокуратура Пермского района по жалобе жителя с. Троица, которому «Теплоэнерго» должно сделать перерасчет за два года.

«Поскольку контейнерная площадка расположена от жилого дома заявителя на расстоянии, превышающем нормативное более, чем в 8 раз, пользование услугой [по вывозу мусора] надлежащим образом не предоставляется возможным», — говорится в предписании прокуратуры к «Теплоэнерго» (документ есть у URA.RU). И это, по мнению прокуратуры, значит, что «услуга не предоставляется» и «оплате не подлежит».

С заявлением в прокуратуру обратился житель села Троица. После проверки надзорный орган выяснил, что рядом с его домом площадки нет. Ближайшие — на расстоянии 850 и 1300 м, а по закону оно не должно превышать 100 м. И это значит, что «Теплоэнерго» обязано провести перерасчет оплаты за услугу практически за два года, с момента старта «мусорной реформы» в 2019 году, говорится в представлении.

В «Теплоэнерго» грассказывают, что права односельчанина фактически нарушили его соседи. Они проголосовали против организации площадки рядом с его домом (ул. Степная, напротив домов №32 и №56). «Несмотря на это, в „Теплоэнерго“ принято решение о прекращении начисления платы по обращению с отходами потребителю до того момента, как будет обустроена контейнерная площадка в соответствии с нормами СанПин», — сказали в пресс-службе предприятия. Обязанность по обустройству площадок лежит на муниципалитете.

Это решение может стать прецедентом, опасается источник URA.RU, близкий к краевому правительству. «Теперь любая „неправильная“ площадка — это повод не платить. А у нас больше 50% площадок условно не соответствуют нормативу. И если сейчас каждый житель пойдет и через прокуратуру заставит вернуть себе деньги, это негативно отразится на работе „Теплоэнерго“», — говорит он.

Ранее URA.RU сообщало, что пермякам вернули 13,5 млн руб. после перерасчета тарифа на вывоз мусора. А «мусорный оператор» выставил счета на оплату этой услуги жителям поселков, с которыми нет автомобильного сообщения.

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