Свердловские родители: перевод школьников на дистант провалился. «Ерунду придумали»

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Свердловчане жалуются, что сервис РЭШ (Российская электронная школа — прим.ред.), где проходят уроки, не загружается Фото:
новость из сюжета
Проблемы дистанционного обучения в России

Родители свердловских школьников жалуются на то, как организовано обучение на дистанте. Сервис РЭШ (Российская электронная школа — прим.ред.), где проходят уроки, не загружается. А семьям с двумя и более школьниками не хватает компьютеров для учебы. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«У меня двое детей. Старшая — первоклассница. Нас высадили на дистант, дали задания для выполнения через РЭШ. Я прошла по ссылке, а там выдает ошибку. Раз пять пыталась подключиться к программе, а результат тот же — ошибка. Предполагаю, что нагрузка на сервер большая и поэтому программа не грузится», — жалуется мама первоклассницы.

По словам другой женщины, учебу на дистанте могут позволить себе не все. «У меня двое школьников. Оба по решению губернатора сейчас на дистанте. Компьютер у нас дома один. Как будут выполнять задания, я не понимаю. Школа дополнительную технику для обучения не предоставила. Ну что за ерунду придумали!», — сетует мама учеников школы №36 в Екатеринбурге.

Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Там сообщили, что заявление на выдачу оборудования родители должны подать непосредственно в школу или в управление образования муниципалитета. Также был направлен запрос в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что замгубернатора Свердловской области Павел Креков огласил новые коронавирусные ограничения на онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию коронавирусу. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры.

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Родители свердловских школьников жалуются на то, как организовано обучение на дистанте. Сервис РЭШ (Российская электронная школа — прим.ред.), где проходят уроки, не загружается. А семьям с двумя и более школьниками не хватает компьютеров для учебы. Об этом сообщили читатели URA.RU. «У меня двое детей. Старшая — первоклассница. Нас высадили на дистант, дали задания для выполнения через РЭШ. Я прошла по ссылке, а там выдает ошибку. Раз пять пыталась подключиться к программе, а результат тот же — ошибка. Предполагаю, что нагрузка на сервер большая и поэтому программа не грузится», — жалуется мама первоклассницы. По словам другой женщины, учебу на дистанте могут позволить себе не все. «У меня двое школьников. Оба по решению губернатора сейчас на дистанте. Компьютер у нас дома один. Как будут выполнять задания, я не понимаю. Школа дополнительную технику для обучения не предоставила. Ну что за ерунду придумали!», — сетует мама учеников школы №36 в Екатеринбурге. Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Там сообщили, что заявление на выдачу оборудования родители должны подать непосредственно в школу или в управление образования муниципалитета. Также был направлен запрос в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что замгубернатора Свердловской области Павел Креков огласил новые коронавирусные ограничения на онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию коронавирусу. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры.
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