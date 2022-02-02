В Кургане назвали сферы с самыми высокими зарплатами

Работники финансовой и страховой сфер в Курганской области могут рассчитывать на самые высокие зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самая высокая среднемесячная зарплата в Курганской области в ноябре 2021 года была зафиксирована в сфере финансовой и страховой деятельности — более 55 тысяч рублей. Среди других сфер с самыми высокими зарплатами — добыча полезных ископаемых, государственного управления и обеспечения военной безопасности. Такие данные приводит Свердловскстат.

«Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Курганской области по видам экономической деятельности за ноябрь 2021 года. Деятельность финансовая и страховая — 55 213,5 рубля», — указано в статистических данных.

В сфере добычи полезных ископаемых среднемесячная зарплата в регионе составляла 46 118,5 рубля, в сфере «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» — 42 038,8 рубля. В других сферах среднемесячные зарплаты в ноябре 2021 года не превышали 40 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в сферах «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (19 578,5 рубля), «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (20 482,7 рубля) и «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (24 438,6 рубля). В целом по организациям региона среднемесячная номинальная начисленная зарплата в ноябре 2021 года составляла 35,1 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что средняя зарплата в УрФО за январь—октябрь 2021 года составила 58 021 рубль. Это на 7,3% больше, чем годом ранее. Номинальные денежные доходы населения Курганской области по итогам трех кварталов 2021 года выросли на 5,9%. Однако реальные доходы (с учетом инфляции) сократились на 1%.

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