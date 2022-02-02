В УрФО выросли зарплаты. Суммы

02 февраля 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата в УрФО составляет чуть более 58 тысяч рублей Фото: Александр Константинов © URA.RU На Урале за 2021 год выросли средние зарплаты до 58021 рубля. На этот показатель обратил внимание полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на совещании с руководителями профсоюзов Уральского федерального округа. «Владимир Якушев отметил рост в УрФО среднемесячной зарплаты на 7,3%, по данным за январь—октябрь 2021 года. Прирост к аналогичному периоду 2020 года составил от 9,5% в Свердловской области до 4,3% на Ямале. Средняя зарплата в Уральском федеральном округе (58 021 руб.)», — говорится в пресс-релизе полпредства. В полпредстве также подчеркнули, что в УрФО достигли доковидного уровня занятости населения. На Урале зарегистрированная безработица составляет 1% от всего населения, в то время, как уровень всероссийской безработицы — 1,1%. Ранее отмечалось, что зарплаты свердловчан на конец осени составляли порядка 47 тысяч рублей. Позднее рекрутинговый портал hh.ru опубликовал информацию о том, что работодатели Свердловской области планируют поднять зарплату своим сотрудникам в 2022 году. По данным сайта с вакансиями, средняя зарплата за декабрь в регионе составила 51,7 тысячи рублей до вычета налога на доход. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На Урале за 2021 год выросли средние зарплаты до 58021 рубля. На этот показатель обратил внимание полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на совещании с руководителями профсоюзов Уральского федерального округа. «Владимир Якушев отметил рост в УрФО среднемесячной зарплаты на 7,3%, по данным за январь—октябрь 2021 года. Прирост к аналогичному периоду 2020 года составил от 9,5% в Свердловской области до 4,3% на Ямале. Средняя зарплата в Уральском федеральном округе (58 021 руб.)», — говорится в пресс-релизе полпредства. В полпредстве также подчеркнули, что в УрФО достигли доковидного уровня занятости населения. На Урале зарегистрированная безработица составляет 1% от всего населения, в то время, как уровень всероссийской безработицы — 1,1%. Ранее отмечалось, что зарплаты свердловчан на конец осени составляли порядка 47 тысяч рублей. Позднее рекрутинговый портал hh.ru опубликовал информацию о том, что работодатели Свердловской области планируют поднять зарплату своим сотрудникам в 2022 году. По данным сайта с вакансиями, средняя зарплата за декабрь в регионе составила 51,7 тысячи рублей до вычета налога на доход.