В УрФО выросли зарплаты. Суммы

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Клипарт. Екатеринбург, купюры, финансы, тысяча рублей, деньги, наличные
Средняя зарплата в УрФО составляет чуть более 58 тысяч рублей Фото:

На Урале за 2021 год выросли средние зарплаты до 58021 рубля. На этот показатель обратил внимание полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на совещании с руководителями профсоюзов Уральского федерального округа.

«Владимир Якушев отметил рост в УрФО среднемесячной зарплаты на 7,3%, по данным за январь—октябрь 2021 года. Прирост к аналогичному периоду 2020 года составил от 9,5% в Свердловской области до 4,3% на Ямале. Средняя зарплата в Уральском федеральном округе (58 021 руб.)», — говорится в пресс-релизе полпредства.

В полпредстве также подчеркнули, что в УрФО достигли доковидного уровня занятости населения. На Урале зарегистрированная безработица составляет 1% от всего населения, в то время, как уровень всероссийской безработицы — 1,1%. Ранее отмечалось, что зарплаты свердловчан на конец осени составляли порядка 47 тысяч рублей. Позднее рекрутинговый портал hh.ru опубликовал информацию о том, что работодатели Свердловской области планируют поднять зарплату своим сотрудникам в 2022 году. По данным сайта с вакансиями, средняя зарплата за декабрь в регионе составила 51,7 тысячи рублей до вычета налога на доход.

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На Урале за 2021 год выросли средние зарплаты до 58021 рубля. На этот показатель обратил внимание полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на совещании с руководителями профсоюзов Уральского федерального округа. «Владимир Якушев отметил рост в УрФО среднемесячной зарплаты на 7,3%, по данным за январь—октябрь 2021 года. Прирост к аналогичному периоду 2020 года составил от 9,5% в Свердловской области до 4,3% на Ямале. Средняя зарплата в Уральском федеральном округе (58 021 руб.)», — говорится в пресс-релизе полпредства. В полпредстве также подчеркнули, что в УрФО достигли доковидного уровня занятости населения. На Урале зарегистрированная безработица составляет 1% от всего населения, в то время, как уровень всероссийской безработицы — 1,1%. Ранее отмечалось, что зарплаты свердловчан на конец осени составляли порядка 47 тысяч рублей. Позднее рекрутинговый портал hh.ru опубликовал информацию о том, что работодатели Свердловской области планируют поднять зарплату своим сотрудникам в 2022 году. По данным сайта с вакансиями, средняя зарплата за декабрь в регионе составила 51,7 тысячи рублей до вычета налога на доход.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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