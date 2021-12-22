В Курганской области снижаются реальные доходы населения

Доходы населения Курганской области с учетом инфляции за девять месяцев сократились на 1% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Номинальные денежные доходы населения Курганской области по итогам трех кварталов 2021 года выросли на 5,9%. Однако реальные доходы (с учетом инфляции) сократились на 1%. Такие данные приводит Свердловскстат.

«Номинальные денежные доходы, полученные населением Курганской области в январе—сентябре 2021 года, составили 163 690,9 млн рублей (22219 рублей в месяц на одного жителя) и увеличились на 5,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 1%», — говорится в докладе ведомства о социально-экономическом положении региона.

По данным Свердловскстата, в I квартале в Курганской области зарегистрировано наиболее значительное снижение реальных доходов — на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В III квартале зафиксирован рост на 1,4%.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в организациях Курганской области в январе—сентябре составила 34 515,6 рубля — на 7,6% больше, чем в январе—сентябре 2020 года. Однако реальная зарплата (с учетом индекса потребительских цен) выросла всего на 0,6%. Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре средняя зарплата у жителей региона достигла 35 033 рубля. Это на 11% больше, чем в сентябре 2020 года.

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