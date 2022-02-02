Однокурсники рассказали, как тоскует по мужу Наина Ельцина

Наина Ельцина познакомилась с будущим мужем в свердловском институте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наина Иосифовна Ельцина тоскует по мужу и скучает по родному Свердловску — ныне Екатеринбургу. Об этом рассказали URA.RU однокурсники первого президента России Бориса Ельцина по Уральскому политехническому институту (УПИ — нынешний УрФУ).

«Мы созваниваемся с Наиной, она говорит, что тоскует, ей хочется в Свердловск, на родину, приехать. Говорит, как ей тоскливо иногда бывает», — рассказала институтская подруга Наины Ельциной Валентина Шмакова.

В последний раз всем курсом товарищи встречались в 2005 году в Кисловодске. Следующая встреча была запланирована на лето 2007 года, но в апреле Бориса Ельцина не стало. «Сейчас от нашего дружного коллектива осталось мало кого в живых, одни женщины. Последний однокурсник — Юра Пермяков — умер в прошлом году. Все наши мальчики уже ушли», — с горечью говорит Валентина Шмакова.

Однокурсница с теплотой и любовью вспоминает Бориса Ельцина, который был душой их дружной компании. «Он такой был человек незаменимый, коммуникабельный, так умел сплачивать, увлечь людей, сколько в нем энергии — просто удивительно! Сейчас о нем говорят много плохого, но мы о нем — только хорошее. Ведь мы видели, как он действительно хотел сделать нашу страну демократичной», — сказала Валентина Шмакова.

Ранее соратник Ельцина рассказал, как президент отмечал дни рождения. Он мог спеть во время дружеского застолья и с благодарностью принимал поздравления. 1 февраля 2022 года Борису Ельцину исполнился бы 91 год.

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