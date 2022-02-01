Соратник Ельцина рассказал, как президент отмечал дни рождения

01 февраля 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Борису Ельцину исполняется 91 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин не любил шумные компании, но мог спеть во время празднования дня рождения. Об этом URA.RU рассказал его советник и ближайший соратник в 1990—1992 годы, государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. «Борис Николаевич всегда трепетно и отзывчиво воспринимал свой день рождения и своих родных, близких, коллег. Это всегда был праздник. Он не любил шумные компании и случайных гостей, но был безгранично отзывчив и добр. Мог подпевать, когда дело доходило до каких-то человеческих, дружеских эмоций. Он терпеливо и спокойно относился к поздравительным речам, принимая всю радостность и условность этих традиций. Борис Николаевич был в этом отношении абсолютно открыт, доступен и искренен», — поделился Геннадий Бурбулис. По его словам, Ельцин всегда отмечал день рождения скромно, будь он дома, или в деловом, или дружеском обществе. «Это всегда было корректно, без каких-либо фейерверков и митингом. Мне это нравилось. Это было достойно, когда с уважением относились друг к другу и пониманием, почтением к имениннику. Было всегда хорошо и приятно общаться», — сообщил соратник первого президента. Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской области (Талицком районе Свердловской области). Он был первым президентом Российской Федерации. Его период правления ознаменовался августовским путчем и распадом Советского Союза. Первый президент объявил об отставке 31 декабря 1999 года. Временно исполняющим обязанности был назначен нынешний глава государства Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин не любил шумные компании, но мог спеть во время празднования дня рождения. Об этом URA.RU рассказал его советник и ближайший соратник в 1990—1992 годы, государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. «Борис Николаевич всегда трепетно и отзывчиво воспринимал свой день рождения и своих родных, близких, коллег. Это всегда был праздник. Он не любил шумные компании и случайных гостей, но был безгранично отзывчив и добр. Мог подпевать, когда дело доходило до каких-то человеческих, дружеских эмоций. Он терпеливо и спокойно относился к поздравительным речам, принимая всю радостность и условность этих традиций. Борис Николаевич был в этом отношении абсолютно открыт, доступен и искренен», — поделился Геннадий Бурбулис. По его словам, Ельцин всегда отмечал день рождения скромно, будь он дома, или в деловом, или дружеском обществе. «Это всегда было корректно, без каких-либо фейерверков и митингом. Мне это нравилось. Это было достойно, когда с уважением относились друг к другу и пониманием, почтением к имениннику. Было всегда хорошо и приятно общаться», — сообщил соратник первого президента. Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской области (Талицком районе Свердловской области). Он был первым президентом Российской Федерации. Его период правления ознаменовался августовским путчем и распадом Советского Союза. Первый президент объявил об отставке 31 декабря 1999 года. Временно исполняющим обязанности был назначен нынешний глава государства Владимир Путин.