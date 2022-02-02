Путин высказал премьеру Британии главную претензию к НАТО

02 февраля 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

В НАТО не готовы адекватно реагировать на предложения России, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Путин указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на предложения России по гарантиям безопасности. «Лидеры подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности и обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договоренностей», — сообщается на сайте Кремля. Ранее Владимир Путин изучил ответы НАТО по гарантиям безопасности и заявил, что Альянс игнорирует принципиальные озабоченности России. В частности, в НАТО не ответили на требование России о юридических гарантиях того, что бывшие страны СССР не станут частью НАТО. Президент подчеркнул, что возможное вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Путин указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на предложения России по гарантиям безопасности. «Лидеры подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности и обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договоренностей», — сообщается на сайте Кремля. Ранее Владимир Путин изучил ответы НАТО по гарантиям безопасности и заявил, что Альянс игнорирует принципиальные озабоченности России. В частности, в НАТО не ответили на требование России о юридических гарантиях того, что бывшие страны СССР не станут частью НАТО. Президент подчеркнул, что возможное вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России.