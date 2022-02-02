Путин высказал премьеру Британии главную претензию к НАТО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
В НАТО не готовы адекватно реагировать на предложения России, считает Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Путин указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на предложения России по гарантиям безопасности.

«Лидеры подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности и обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договоренностей», — сообщается на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин изучил ответы НАТО по гарантиям безопасности и заявил, что Альянс игнорирует принципиальные озабоченности России. В частности, в НАТО не ответили на требование России о юридических гарантиях того, что бывшие страны СССР не станут частью НАТО. Президент подчеркнул, что возможное вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России.

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Путин указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на предложения России по гарантиям безопасности. «Лидеры подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности и обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договоренностей», — сообщается на сайте Кремля. Ранее Владимир Путин изучил ответы НАТО по гарантиям безопасности и заявил, что Альянс игнорирует принципиальные озабоченности России. В частности, в НАТО не ответили на требование России о юридических гарантиях того, что бывшие страны СССР не станут частью НАТО. Президент подчеркнул, что возможное вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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