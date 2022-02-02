02 февраля 2022

СМИ: директор оборонного завода в Перми управляет им из СИЗО

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Виды закамска. Пермь, пермский пороховой завод, закамск виды
Гендиректор завода Олег Миргородский не может выполнять обязанности по «независящим от него причинам» Фото:

Генеральный директор «Пермского порохового завода» Олег Миргородский, которого в конце 2021 года поместили в СИЗО Новосибирска, принимает кадровые решения в изоляторе. Именно там он подписал приказ о назначении и. о. гендиректора завода вместо себя, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Минпромторг РФ, в ведении которого находится завод, должен обратить внимание на ситуацию. В истории предприятия еще не было ситуации, когда кадровые распоряжения отдавались из следственных изоляторов», — говорит источник издания.

По его словам, в приказе говорится, что Олег Миргородский не может исполнять обязанности по «независящим от него причинам». И на период с 1 по 17 февраля он назначает на эту должность своего первого заместителя Сергея Ляшенко. Приказ на завод доставил адвокат Миргородского. Получить комментарий завода не удалось: ответственный за общение со СМИ сотрудник не ответил на звонок по рабочему телефону.

Олега Миргородского арестовали в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе в момент его работы на ОАО «Новосибирский механический завод „Искра“». Пермский пороховой завод входит в оборонно-промышленный комплекс и является одним из ключевых предприятий края. Здесь изготавливаются изделия из порохов и твердых ракетных топлив, медленно горящие топлива, малогазовые составы, сферические пороха, воспламенители и пиротехнические изделия к современным системам вооружения.

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Генеральный директор «Пермского порохового завода» Олег Миргородский, которого в конце 2021 года поместили в СИЗО Новосибирска, принимает кадровые решения в изоляторе. Именно там он подписал приказ о назначении и. о. гендиректора завода вместо себя, сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Минпромторг РФ, в ведении которого находится завод, должен обратить внимание на ситуацию. В истории предприятия еще не было ситуации, когда кадровые распоряжения отдавались из следственных изоляторов», — говорит источник издания. По его словам, в приказе говорится, что Олег Миргородский не может исполнять обязанности по «независящим от него причинам». И на период с 1 по 17 февраля он назначает на эту должность своего первого заместителя Сергея Ляшенко. Приказ на завод доставил адвокат Миргородского. Получить комментарий завода не удалось: ответственный за общение со СМИ сотрудник не ответил на звонок по рабочему телефону. Олега Миргородского арестовали в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе в момент его работы на ОАО «Новосибирский механический завод „Искра“». Пермский пороховой завод входит в оборонно-промышленный комплекс и является одним из ключевых предприятий края. Здесь изготавливаются изделия из порохов и твердых ракетных топлив, медленно горящие топлива, малогазовые составы, сферические пороха, воспламенители и пиротехнические изделия к современным системам вооружения.
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