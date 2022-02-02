Мужчину передали сотрудникам полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники ЧОП «Варяг» задержали мужчину, который в ночное время попытался разгромить одну из гостиниц города. Информацию об этом опубликовали в официальной группе охранной организации в социальных сетях.

«В частной гостинице на улице Степана Разина около полуночи 2 февраля сработала тревожная кнопка. На объекте бойцы ГБР задержали мужчину, который разбил входную дверь и намеревался проникнуть в заведение», — написали в группе «ВАРЯГ технологии безопасности» в социальной сети «ВКонтакте».

В организации добавили, что хулигана передали наряду полиции. Выясняются дополнительные обстоятельства произошедшего.

Мужчина пытался попасть внутрь, сломав дверь Фото: «ВАРЯГ технологии безопасности» в «ВКонтакте»