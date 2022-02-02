02 февраля 2022
01 февраля 2022

Челябинца задержали при попытке разгромить гостиницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг сторонников Навального против пенсионной реформы. Челябинск, арест, задержание
Мужчину передали сотрудникам полиции Фото:

В Челябинске сотрудники ЧОП «Варяг» задержали мужчину, который в ночное время попытался разгромить одну из гостиниц города. Информацию об этом опубликовали в официальной группе охранной организации в социальных сетях.

«В частной гостинице на улице Степана Разина около полуночи 2 февраля сработала тревожная кнопка. На объекте бойцы ГБР задержали мужчину, который разбил входную дверь и намеревался проникнуть в заведение», — написали в группе «ВАРЯГ технологии безопасности» в социальной сети «ВКонтакте».

В организации добавили, что хулигана передали наряду полиции. Выясняются дополнительные обстоятельства произошедшего.

Мужчина пытался попасть внутрь, сломав дверь
Фото:

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В Челябинске сотрудники ЧОП «Варяг» задержали мужчину, который в ночное время попытался разгромить одну из гостиниц города. Информацию об этом опубликовали в официальной группе охранной организации в социальных сетях. «В частной гостинице на улице Степана Разина около полуночи 2 февраля сработала тревожная кнопка. На объекте бойцы ГБР задержали мужчину, который разбил входную дверь и намеревался проникнуть в заведение», — написали в группе «ВАРЯГ технологии безопасности» в социальной сети «ВКонтакте». В организации добавили, что хулигана передали наряду полиции. Выясняются дополнительные обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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