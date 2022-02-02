Депутат ГД предложил РФ выйти из Всемирной торговой организации

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил России выйти из Всемирной торговой организации. По словам спикера, государство должно не приспосабливаться к давлению Запада, а восстанавливать суверенитет страны.
«Задача государства не ждать новых санкций и приспосабливаться к давлению Запада, а обеспечить устойчивость отечественной экономики к внешнему воздействию. Пора восстановить суверенитет России над своим Центральным банком и выйти из ВТО», — сообщил Миронов в личном telegram-аккаунте.
Как утверждает депутат, высокий уровень инфляции, низкий курс рубля и катастрофический отток капитала вызваны принадлежностью России к ВТО. При этом от «открытой» экономики выигрывает малая доля населения, а все остальные теряют. «И зачем в таком случае России нужна открытая, а на самом деле уязвимая и зависимая экономика?! Тем более в условиях глобального кризиса, когда сильные норовят выжить за счет слабых», — добавил спикер.
Ситуацию усугубляют и санкции со стороны Запада. По мнению Миронова, рестрикции разрушают и без того непрочные экономические связи. Депутат убежден, что правительство должно четко определить национальные интересы и отстаивать их, при этом не отгораживаясь от всего внешнего мира. «Либо мы наконец-то возьмем все рычаги управления отечественной экономикой в свои руки, либо рискуем оказаться в роли сторонних наблюдателей при ее развале», — заключил Миронов.
Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил России выйти из Всемирной торговой организации. По словам спикера, государство должно не приспосабливаться к давлению Запада, а восстанавливать суверенитет страны. «Задача государства не ждать новых санкций и приспосабливаться к давлению Запада, а обеспечить устойчивость отечественной экономики к внешнему воздействию. Пора восстановить суверенитет России над своим Центральным банком и выйти из ВТО», — сообщил Миронов в личном telegram-аккаунте. Как утверждает депутат, высокий уровень инфляции, низкий курс рубля и катастрофический отток капитала вызваны принадлежностью России к ВТО. При этом от «открытой» экономики выигрывает малая доля населения, а все остальные теряют. «И зачем в таком случае России нужна открытая, а на самом деле уязвимая и зависимая экономика?! Тем более в условиях глобального кризиса, когда сильные норовят выжить за счет слабых», — добавил спикер. Ситуацию усугубляют и санкции со стороны Запада. По мнению Миронова, рестрикции разрушают и без того непрочные экономические связи. Депутат убежден, что правительство должно четко определить национальные интересы и отстаивать их, при этом не отгораживаясь от всего внешнего мира. «Либо мы наконец-то возьмем все рычаги управления отечественной экономикой в свои руки, либо рискуем оказаться в роли сторонних наблюдателей при ее развале», — заключил Миронов.