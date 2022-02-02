Депутат ГД предложил РФ выйти из Всемирной торговой организации

03 февраля 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Миронов: «Пора восстановить суверенитет России над Центральным банком» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил России выйти из Всемирной торговой организации. По словам спикера, государство должно не приспосабливаться к давлению Запада, а восстанавливать суверенитет страны. «Задача государства не ждать новых санкций и приспосабливаться к давлению Запада, а обеспечить устойчивость отечественной экономики к внешнему воздействию. Пора восстановить суверенитет России над своим Центральным банком и выйти из ВТО», — сообщил Миронов в личном telegram-аккаунте. Как утверждает депутат, высокий уровень инфляции, низкий курс рубля и катастрофический отток капитала вызваны принадлежностью России к ВТО. При этом от «открытой» экономики выигрывает малая доля населения, а все остальные теряют. «И зачем в таком случае России нужна открытая, а на самом деле уязвимая и зависимая экономика?! Тем более в условиях глобального кризиса, когда сильные норовят выжить за счет слабых», — добавил спикер. Ситуацию усугубляют и санкции со стороны Запада. По мнению Миронова, рестрикции разрушают и без того непрочные экономические связи. Депутат убежден, что правительство должно четко определить национальные интересы и отстаивать их, при этом не отгораживаясь от всего внешнего мира. «Либо мы наконец-то возьмем все рычаги управления отечественной экономикой в свои руки, либо рискуем оказаться в роли сторонних наблюдателей при ее развале», — заключил Миронов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил России выйти из Всемирной торговой организации. По словам спикера, государство должно не приспосабливаться к давлению Запада, а восстанавливать суверенитет страны. «Задача государства не ждать новых санкций и приспосабливаться к давлению Запада, а обеспечить устойчивость отечественной экономики к внешнему воздействию. Пора восстановить суверенитет России над своим Центральным банком и выйти из ВТО», — сообщил Миронов в личном telegram-аккаунте. Как утверждает депутат, высокий уровень инфляции, низкий курс рубля и катастрофический отток капитала вызваны принадлежностью России к ВТО. При этом от «открытой» экономики выигрывает малая доля населения, а все остальные теряют. «И зачем в таком случае России нужна открытая, а на самом деле уязвимая и зависимая экономика?! Тем более в условиях глобального кризиса, когда сильные норовят выжить за счет слабых», — добавил спикер. Ситуацию усугубляют и санкции со стороны Запада. По мнению Миронова, рестрикции разрушают и без того непрочные экономические связи. Депутат убежден, что правительство должно четко определить национальные интересы и отстаивать их, при этом не отгораживаясь от всего внешнего мира. «Либо мы наконец-то возьмем все рычаги управления отечественной экономикой в свои руки, либо рискуем оказаться в роли сторонних наблюдателей при ее развале», — заключил Миронов.