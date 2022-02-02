Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предоставил видео доказательство своего визита в Кремль. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».
«Глава Чеченской республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК „Грозный“ Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись, сделанную в московском Кремле, где накануне президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу», — сообщило ЧГТРК. Видео от главы Чечни опубликовано в Instagram.
Вчера Кадыров встретился с Путиным и доложил о социальной экономической ситуации в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы Чечни. Однако пресс-служба президента РФ пока не подтвердила этот факт.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предоставил видео доказательство своего визита в Кремль. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный». «Глава Чеченской республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК „Грозный“ Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись, сделанную в московском Кремле, где накануне президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу», — сообщило ЧГТРК. Видео от главы Чечни опубликовано в Instagram. Вчера Кадыров встретился с Путиным и доложил о социальной экономической ситуации в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы Чечни. Однако пресс-служба президента РФ пока не подтвердила этот факт. Публикация от ЧГТРК «Грозныи?» (@groznytv)