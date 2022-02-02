02 февраля 2022

Кадыров доказал, что был накануне в Кремле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров прислал видеоотчет с Красной площади Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предоставил видео доказательство своего визита в Кремль. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

«Глава Чеченской республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК „Грозный“ Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись, сделанную в московском Кремле, где накануне президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу», — сообщило ЧГТРК. Видео от главы Чечни опубликовано в Instagram.

Вчера Кадыров встретился с Путиным и доложил о социальной экономической ситуации в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы Чечни. Однако пресс-служба президента РФ пока не подтвердила этот факт.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предоставил видео доказательство своего визита в Кремль. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный». «Глава Чеченской республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК „Грозный“ Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись, сделанную в московском Кремле, где накануне президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу», — сообщило ЧГТРК. Видео от главы Чечни опубликовано в Instagram. Вчера Кадыров встретился с Путиным и доложил о социальной экономической ситуации в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы Чечни. Однако пресс-служба президента РФ пока не подтвердила этот факт. Публикация от ЧГТРК «Грозныи?» (@groznytv)
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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