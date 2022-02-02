Кадыров доказал, что был накануне в Кремле. Видео

03 февраля 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Кадыров прислал видеоотчет с Красной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предоставил видео доказательство своего визита в Кремль. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный». «Глава Чеченской республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК „Грозный“ Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись, сделанную в московском Кремле, где накануне президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу», — сообщило ЧГТРК. Видео от главы Чечни опубликовано в Instagram. Вчера Кадыров встретился с Путиным и доложил о социальной экономической ситуации в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы Чечни. Однако пресс-служба президента РФ пока не подтвердила этот факт. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧГТРК «Грозныи?» (@groznytv) Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предоставил видео доказательство своего визита в Кремль. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный». «Глава Чеченской республики и по совместительству мобильный репортер ЧГТРК „Грозный“ Рамзан Ахматович Кадыров прислал нам видеозапись, сделанную в московском Кремле, где накануне президент страны Владимир Путин провел с ним рабочую встречу», — сообщило ЧГТРК. Видео от главы Чечни опубликовано в Instagram. Вчера Кадыров встретился с Путиным и доложил о социальной экономической ситуации в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы Чечни. Однако пресс-служба президента РФ пока не подтвердила этот факт. Публикация от ЧГТРК «Грозныи?» (@groznytv)