Кадыров доложил Путину о ситуации в Чечне

03 февраля 2022 в 03:42 Размер текста - 17 +

По словам Рамзана Кадырова, Чечня растет по демографическим и экономическим показателям Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил о социальной экономической ситуации в республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Чеченской республики. «Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации», — приводит слова Рамзана Кадырова пресс-служба главы Чеченской республики. Также он рассказал о положительной динамике демографических показателей Чечни. Он добавил, что по основным экономическим показателям в Чеченской республике тоже наблюдается устойчивый рост. Ранее сообщалось, что глава Чечни назвал сумму, которую Россия выделяет на содержание республики. Он отметил, что без России Чеченская республика не сможет продержаться и месяца. Кадыров заявил, что не собирается покидать должность главы республики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил о социальной экономической ситуации в республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Чеченской республики. «Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации», — приводит слова Рамзана Кадырова пресс-служба главы Чеченской республики. Также он рассказал о положительной динамике демографических показателей Чечни. Он добавил, что по основным экономическим показателям в Чеченской республике тоже наблюдается устойчивый рост. Ранее сообщалось, что глава Чечни назвал сумму, которую Россия выделяет на содержание республики. Он отметил, что без России Чеченская республика не сможет продержаться и месяца. Кадыров заявил, что не собирается покидать должность главы республики.