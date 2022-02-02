02 февраля 2022

Ижевские золотодобытчики угрожают заповеднику в Пермском крае

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Разработка месторождения ведется вблизи заповедника (архивное фото) Фото:

В Красновишерске Пермского края золотодобытчики могут начать разработку в охранной зоне заповедника. Ижевская компания UDS Golden group, которая добывает драгоценный металл, вплотную приблизились к буферной зоне. Об этом изданию «Красная Вишера» рассказал директор ФГБУ «Государственный природный заповедник «Вишерский» Павел Бахарев.

«Ижевская компания монополизировала добычу, и, если ей удастся отстоять свои интересы и начать работу в буферной зоне заповедника, мы вынуждены будем подчиниться. Но решение [о золотодобыче в охранной зоне заповедника] может быть принято только на государственном уровне — министерством природных ресурсов и экологии РФ», — пояснил Бахарев. Он также отметил, что разработка месторождения уже нанесла урон природе. Так, река Посьма, где ведется золотодобытчика, изменила свое русло.

По мнению заслуженного професора ПГНИУ Георгия Воронова, слова которого приводит 59.ру, охранная зона заповедника потеряет смысл, если в ней начнется добыча золота промышленным способом. При этом «будет нанесен ущерб охраняемым редким и краснокнижным растениям и животным на территории заповедника».

На сайте UDS Golden group указано, что холдинг начал освоение Средне-Велсовского участка в Красновишерском округе в 2021 году. В этом году добыча золота должна начаться на реке Велс. Именно там находится один из участков, расположенный в охранной зоне. Вишерский заповедник образован в 1991 году, его площадь превышает 241 тыс гектаров. Площадь охранной зоны — 52,2 тыс гектаров. На его территории обитает сибирский таймень, занесенный в Красную книгу, дикий северный олень, а также произрастают редкие краснокнижные растения.

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В Красновишерске Пермского края золотодобытчики могут начать разработку в охранной зоне заповедника. Ижевская компания UDS Golden group, которая добывает драгоценный металл, вплотную приблизились к буферной зоне. Об этом изданию «Красная Вишера» рассказал директор ФГБУ «Государственный природный заповедник «Вишерский» Павел Бахарев. «Ижевская компания монополизировала добычу, и, если ей удастся отстоять свои интересы и начать работу в буферной зоне заповедника, мы вынуждены будем подчиниться. Но решение [о золотодобыче в охранной зоне заповедника] может быть принято только на государственном уровне — министерством природных ресурсов и экологии РФ», — пояснил Бахарев. Он также отметил, что разработка месторождения уже нанесла урон природе. Так, река Посьма, где ведется золотодобытчика, изменила свое русло. По мнению заслуженного професора ПГНИУ Георгия Воронова, слова которого приводит 59.ру, охранная зона заповедника потеряет смысл, если в ней начнется добыча золота промышленным способом. При этом «будет нанесен ущерб охраняемым редким и краснокнижным растениям и животным на территории заповедника». На сайте UDS Golden group указано, что холдинг начал освоение Средне-Велсовского участка в Красновишерском округе в 2021 году. В этом году добыча золота должна начаться на реке Велс. Именно там находится один из участков, расположенный в охранной зоне. Вишерский заповедник образован в 1991 году, его площадь превышает 241 тыс гектаров. Площадь охранной зоны — 52,2 тыс гектаров. На его территории обитает сибирский таймень, занесенный в Красную книгу, дикий северный олень, а также произрастают редкие краснокнижные растения.
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