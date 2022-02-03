Жена Игоря Николаева прокомментировала фейковую новость о ее муже Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Законная супруга композитора Игоря Николаева певица из Екатеринбурга Юлия Проскурякова высмеяла слухи о беременности телеведущей Юлии Барановской от музыканта. В своем Instagram-аккаунте Проскурякова прокомментировала заголовок скандальной статьи «Юлия Барановская объяснила, почему беременность от Игоря Николаева стала для нее потрясением».

«Коротко о нашей прессе… Свежие новости на сегодня. Ну, что сказать! Это шедеврально! Поздравляю (Юлию Барановскую — прим. URA.RU) с беременностью! Юль, надеюсь Вы в курсе, что беременны от моего мужа? Спасибо! Занавес!» — прокомментировала ситуацию певица.

Проскурякова обратила внимание, что на обложки статьи стоит ее фото, а не Барановской. «И рубашка голубая вам очень к лицу!» — пошутила над ошибкой издания певица, обращаясь к Барановской.

На фотографии при этом изображена Юлия Проскурякова. Вероятно, авторы статьи допустили ошибку, которую жена Николаева не пропустила мимо своего внимания.

В комментариях подписчики с юмором отнеслись к такой ошибке издания. «Следующая статья расскажет, как Юлия Барановская сделала пластику, чтобы быть похожей на Юлию Проскурякову», — написала одна из фанаток. Другая подписчица задалась вопросом: «Сегодня я читала, что она встречается с Лепсом, а теперь Николаев. Во Барановская жару дает. Интересно, она сама знает?». Сама Юлия Барановская публикацию не комментировала.

Ранее СМИ обсуждали роман Барановской с певцом Григорием Лепсом. Сегодня в сети появились заголовки о фейковой беременности телеведущей от Николаева.

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