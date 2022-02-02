Жители не устают жаловаться на запах от завода, который власти решили продать в частные руки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Тюменской области выставили на торги завод ООО «Биотэкс-групп» (Ишим, Тюменская область), на «трупный» запах от которого не единожды жаловались жители города. Информация представлена в системе торгов «Сбербанк — АСТ». Начальная цена сделки — 69 млн рублей, при номинальной стоимости производства в более чем 82 миллиона.

«Аукцион по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области: 100% доли в уставном капитале ООО „Биотэкс-групп“. Начальная цена — 69 млн рублей», — такие данные приводятся на торговой площадке «Сбербанк — АСТ».

Аукцион по продаже завода назначен на 17 марта. Покупатель получит несколько зданий и складов, гараж, котельную и более 30 0000 квадратных метров земли. Кроме того, на заводе есть и персонал — там работает 47 человек. Номинальная стоимость объекта — 82,7 млн рублей.

Производство «Биотэкс-групп» занимается переработкой мяса и субпродуктов, не пригодных в пищу, в муку и гранулы. Процесс сопровождается выделением запаха, на который не раз жаловались жители Ишима, сравнивая его с трупным. В правительстве Тюменской области признавали, что проблема вызвана устаревшим оборудованием на предприятии.

В 2021 году губернатор Александр Моор распорядился установить на производстве новые очистные сооружения, которые должны были решить проблему до строительства нового завода. Частично эти меры были выполнены, после чего власти отчитались о снижении выбросов. А затем включили предприятие в план приватизации.

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