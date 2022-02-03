В Кремле рассказали о новых обязанностях Поклонской

03 февраля 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Новые задачи перед экс-послом РФ в Кабо-Верде Натальей Поклонской поставит ее новый руководитель, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обязанности бывшего посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской будут зависеть от решения руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. В том числе речь идет о курировании украинского направления, сообщил 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла. «Все зависит от руководителя этого ведомства: какие задачи он возложит на своего заместителя, такие она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства», — сообщил Песков. Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и экс-посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская назначена заместителем руководителя Россотрудничества 2 февраля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обязанности бывшего посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской будут зависеть от решения руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. В том числе речь идет о курировании украинского направления, сообщил 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла. «Все зависит от руководителя этого ведомства: какие задачи он возложит на своего заместителя, такие она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства», — сообщил Песков. Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и экс-посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская назначена заместителем руководителя Россотрудничества 2 февраля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.