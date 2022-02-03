В Кремле рассказали о новых обязанностях Поклонской

Обязанности бывшего посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской будут зависеть от решения руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. В том числе речь идет о курировании украинского направления, сообщил 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла.
«Все зависит от руководителя этого ведомства: какие задачи он возложит на своего заместителя, такие она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства», — сообщил Песков.
Обязанности бывшего посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской будут зависеть от решения руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. В том числе речь идет о курировании украинского направления, сообщил 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла. «Все зависит от руководителя этого ведомства: какие задачи он возложит на своего заместителя, такие она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства», — сообщил Песков. Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и экс-посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская назначена заместителем руководителя Россотрудничества 2 февраля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.