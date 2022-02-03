В Кремле рассказали о новых обязанностях Поклонской

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XV (15) съезд ЕР. Второй день. Москва, портрет, поклонская наталья
Новые задачи перед экс-послом РФ в Кабо-Верде Натальей Поклонской поставит ее новый руководитель, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

Обязанности бывшего посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской будут зависеть от решения руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. В том числе речь идет о курировании украинского направления, сообщил 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла.

«Все зависит от руководителя этого ведомства: какие задачи он возложит на своего заместителя, такие она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства», — сообщил Песков.

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и экс-посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская назначена заместителем руководителя Россотрудничества 2 февраля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Обязанности бывшего посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской будут зависеть от решения руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. В том числе речь идет о курировании украинского направления, сообщил 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла. «Все зависит от руководителя этого ведомства: какие задачи он возложит на своего заместителя, такие она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства», — сообщил Песков. Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и экс-посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская назначена заместителем руководителя Россотрудничества 2 февраля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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