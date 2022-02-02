02 февраля 2022

Путин назначил Поклонскую на новую должность

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, портрет, поклонская наталья
Согласно указу Владимира Путина, Наталья Поклонская станет заместителем главы Россотрудничества Фото:

Президент России Владимир Путин освободил экс-прокурора республики Крым Наталью Поклонскую от должности посла РФ в республике Кабо-Верде, назначив ее заместителем главы Россотрудничества. Об этом сообщается в указе главы государства.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе. Другим указом Владимир Путин освободил Поклонскую от должности российского посла в африканской республике Кабо-Верде.

Ранее Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Затем она заявила, что отказывается вставать на эту должность из-за личных обстоятельств. СМИ сообщали, что Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества.

Указ Владимира Путина о назначении Натальи Поклонской на новую должность

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Президент России Владимир Путин освободил экс-прокурора республики Крым Наталью Поклонскую от должности посла РФ в республике Кабо-Верде, назначив ее заместителем главы Россотрудничества. Об этом сообщается в указе главы государства. «Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе. Другим указом Владимир Путин освободил Поклонскую от должности российского посла в африканской республике Кабо-Верде. Ранее Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Затем она заявила, что отказывается вставать на эту должность из-за личных обстоятельств. СМИ сообщали, что Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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