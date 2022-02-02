Путин назначил Поклонскую на новую должность 02 февраля 2022 в 23:41 Размер текста - 17 + Согласно указу Владимира Путина, Наталья Поклонская станет заместителем главы Россотрудничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин освободил экс-прокурора республики Крым Наталью Поклонскую от должности посла РФ в республике Кабо-Верде, назначив ее заместителем главы Россотрудничества. Об этом сообщается в указе главы государства. «Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе. Другим указом Владимир Путин освободил Поклонскую от должности российского посла в африканской республике Кабо-Верде. Ранее Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Затем она заявила, что отказывается вставать на эту должность из-за личных обстоятельств. СМИ сообщали, что Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества. Указ Владимира Путина о назначении Натальи Поклонской на новую должность Президент РФ Владимир Путин Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент России Владимир Путин освободил экс-прокурора республики Крым Наталью Поклонскую от должности посла РФ в республике Кабо-Верде, назначив ее заместителем главы Россотрудничества. Об этом сообщается в указе главы государства. «Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе. Другим указом Владимир Путин освободил Поклонскую от должности российского посла в африканской республике Кабо-Верде. Ранее Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Затем она заявила, что отказывается вставать на эту должность из-за личных обстоятельств. СМИ сообщали, что Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям