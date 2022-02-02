Путин назначил Поклонскую на новую должность

Президент России Владимир Путин освободил экс-прокурора республики Крым Наталью Поклонскую от должности посла РФ в республике Кабо-Верде, назначив ее заместителем главы Россотрудничества. Об этом сообщается в указе главы государства.
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе. Другим указом Владимир Путин освободил Поклонскую от должности российского посла в африканской республике Кабо-Верде.
Президент России Владимир Путин освободил экс-прокурора республики Крым Наталью Поклонскую от должности посла РФ в республике Кабо-Верде, назначив ее заместителем главы Россотрудничества. Об этом сообщается в указе главы государства. «Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе. Другим указом Владимир Путин освободил Поклонскую от должности российского посла в африканской республике Кабо-Верде. Ранее Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Затем она заявила, что отказывается вставать на эту должность из-за личных обстоятельств. СМИ сообщали, что Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества.