Медики заявили об облысении из-за приема витаминов

Витамины могут быть несовместимы и приводить к облысению Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Переизбыток витаминов в организме может привести к облысению и проблемам с печенью. Об этом URA.RU рассказала эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.

«Начиная с 60-х годов детей пичкали рыбьим жиром. Там витамин А и Е масленые. В итоге дети лысели, у них был гипервитаминоз. Волосы просто выпадали. Это очень неприятная вещь. Пример с рыбьим жиром очень показательный. Тогда Минздрав также решил, что у детей северной и средней полосы недостаток витамина Д, солнца мало. И надо всем превентивно его давать, вот и получили», — сказала Ирина Булыгина.

Она добавила, что некоторые витамины и элементы не совместимы совсем, а другие могут усиливать действие друг друга. «Вы выпили и думаете, вам стало лучше. А может, вы нанесли своему организму непоправимый вред. Возможно, у вас идет накопление какого-то препарата, а вы об этом не знаете. И что будет потом с вашим организмом тоже неизвестно. Проявятся побочные эффекты, побежите к врачу. И врач еще будет разбираться, что с вами», — подчеркнула провизор. Она отметила, что в первую очередь будет страдать печень. «Это молчаливый орган. Он не болит, пока совсем не отвалится. Там нет нервных окончаний», — сообщила Булыгина.

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова также указала на опасность самоназначения витаминов. «Витамины могут оказать токсическое влияние. Опасность самостоятельного назначения препаратов состоит в том, что многие, которые продают не в аптеках, не сертифицированы. Помимо элементов, указанных на упаковке, там могут быть вредные вещества, примеси. Жирорастворимыми витаминами можно отравиться. Будут головные боли и проблемы с печенью. Омегу любят многие принимать, но существует много подделок из пальмового масла. Поэтому можно добиться обратного эффекта и ухудшить уровень холестерина за счет добавок», — объяснила эксперт.

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