Свердловский минздрав взял на строгий контроль работу поликлиник

Сотрудники регионального минздрава регулярно обзванивают поликлиники и отмечают, сколько времени уходит на ожидание ответа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские чиновники взяли на контроль работу поликлиник. Сотрудники регионального минздрава обзванивают медучреждения и фиксируют, сколько минут ушло на ожидание ответа. В ведомстве есть таблица, в которую вносятся данные по каждой из поликлиник.

«Сотрудники регионального минздрава регулярно обзванивают поликлиники и отмечают, сколько времени уходит на ожидание ответа. Если гудки прерываются и звонок сбрасывают, эту информацию вносят в специальную таблицу», — передает Е1.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов и его заместители проверяют жалобы, которые поступают на горячую линию областного минздрава и регионального управления Росздравнадзора. После чего составляется список больниц, которые попадают в так называемый антитоп. На оценку работы влияют следующие параметры:

дозваниваемость до call-центров;

количество жалоб в связи с невыходом врачей на дом;

выдача лекарств пациентам;

сообщение об очередях на горячую линию минздрава и в СМИ;

организация отдельного входа для пациентов с признаками ОРВИ.

В региональном минздраве URA.RU подтвердили, что ведомство проводит системную работу по улучшению качества работы поликлиник и их колл-центров в условиях роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ранее URA.RU писало, что министерство здравоохранения Свердловской области направило уведомления руководителям медучреждений Екатеринбурга. Каждая медицинская организация должна предоставить людей для работы в call-центре из числа младшего медперсонала.