02 февраля 2022

Свердловский минздрав взял на строгий контроль работу поликлиник

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, приемное отделение, регистратура, поликлиника, медицина, клиника, больница, запись к врачам, городская больница
Сотрудники регионального минздрава регулярно обзванивают поликлиники и отмечают, сколько времени уходит на ожидание ответа Фото:

Свердловские чиновники взяли на контроль работу поликлиник. Сотрудники регионального минздрава обзванивают медучреждения и фиксируют, сколько минут ушло на ожидание ответа. В ведомстве есть таблица, в которую вносятся данные по каждой из поликлиник.

«Сотрудники регионального минздрава регулярно обзванивают поликлиники и отмечают, сколько времени уходит на ожидание ответа. Если гудки прерываются и звонок сбрасывают, эту информацию вносят в специальную таблицу», — передает Е1.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов и его заместители проверяют жалобы, которые поступают на горячую линию областного минздрава и регионального управления Росздравнадзора. После чего составляется список больниц, которые попадают в так называемый антитоп. На оценку работы влияют следующие параметры:

  • дозваниваемость до call-центров;
  • количество жалоб в связи с невыходом врачей на дом;
  • выдача лекарств пациентам;
  • сообщение об очередях на горячую линию минздрава и в СМИ;
  • организация отдельного входа для пациентов с признаками ОРВИ.

В региональном минздраве URA.RU подтвердили, что ведомство проводит системную работу по улучшению качества работы поликлиник и их колл-центров в условиях роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ранее URA.RU писало, что министерство здравоохранения Свердловской области направило уведомления руководителям медучреждений Екатеринбурга. Каждая медицинская организация должна предоставить людей для работы в call-центре из числа младшего медперсонала.

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Свердловские чиновники взяли на контроль работу поликлиник. Сотрудники регионального минздрава обзванивают медучреждения и фиксируют, сколько минут ушло на ожидание ответа. В ведомстве есть таблица, в которую вносятся данные по каждой из поликлиник. «Сотрудники регионального минздрава регулярно обзванивают поликлиники и отмечают, сколько времени уходит на ожидание ответа. Если гудки прерываются и звонок сбрасывают, эту информацию вносят в специальную таблицу», — передает Е1. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов и его заместители проверяют жалобы, которые поступают на горячую линию областного минздрава и регионального управления Росздравнадзора. После чего составляется список больниц, которые попадают в так называемый антитоп. На оценку работы влияют следующие параметры: В региональном минздраве URA.RU подтвердили, что ведомство проводит системную работу по улучшению качества работы поликлиник и их колл-центров в условиях роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ранее URA.RU писало, что министерство здравоохранения Свердловской области направило уведомления руководителям медучреждений Екатеринбурга. Каждая медицинская организация должна предоставить людей для работы в call-центре из числа младшего медперсонала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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