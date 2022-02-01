Горячую линию 112 усилят свердловскими медиками

Министерство здравоохранения Свердловской области направило уведомления руководителям медучреждений Екатеринбурга. Каждая медицинская организация должна предоставить людей для работы в call-центре из числа младшего медперсонала.
«Письма получили девять медицинских учреждений. От каждого из них требуется направить по одной медсестре или медбрату для работы на „горячей линии“ по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции», — передает ЕАН.
Редакция URA.RU направила запрос в региональный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. На помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры.
Министерство здравоохранения Свердловской области направило уведомления руководителям медучреждений Екатеринбурга. Каждая медицинская организация должна предоставить людей для работы в call-центре из числа младшего медперсонала. «Письма получили девять медицинских учреждений. От каждого из них требуется направить по одной медсестре или медбрату для работы на „горячей линии“ по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции», — передает ЕАН. Редакция URA.RU направила запрос в региональный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. На помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры.