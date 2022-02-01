Горячую линию 112 усилят свердловскими медиками

02 февраля 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу горячей линии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Свердловской области направило уведомления руководителям медучреждений Екатеринбурга. Каждая медицинская организация должна предоставить людей для работы в call-центре из числа младшего медперсонала. «Письма получили девять медицинских учреждений. От каждого из них требуется направить по одной медсестре или медбрату для работы на „горячей линии“ по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции», — передает ЕАН. Редакция URA.RU направила запрос в региональный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. На помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Министерство здравоохранения Свердловской области направило уведомления руководителям медучреждений Екатеринбурга. Каждая медицинская организация должна предоставить людей для работы в call-центре из числа младшего медперсонала. «Письма получили девять медицинских учреждений. От каждого из них требуется направить по одной медсестре или медбрату для работы на „горячей линии“ по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции», — передает ЕАН. Редакция URA.RU направила запрос в региональный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. На помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры.