Юрий Гальцев рассказал о поездках к бабушке в Куртамышский район Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Актер и юморист Юрий Гальцев, уроженец Кургана, опубликовал на своей странице в Instagram детское семейное фото. Он объяснил, что снимок сделан в деревне Ключики Куртамышского района, где жила его бабушка.

«Счастливое детство. Приехали в деревню к бабушке, она в центре. Отец держит на руках брата Колю, я стою за отцом. На мне вельветовая куртка, отец шутил: „Каждой блошке по дорожке, это есть вельвет!“» — вспоминает Гальцев.

Также на фотографии запечатлены двоюродные братья артиста Сергей, Александр и Виктор. «А как мы играли, уходили на улицу с рассветом, приходили, когда уже все спали. Мокрые, грязные, голодные, но довольные», — вспоминает он. По словам Гальцева, у детей тогда не было «телефончиков», зато они умели «пасти скот, доить, скакать, косить и метать». «Эх, встать бы так же вот таким составом и сфоткаться, сравнили бы, как жизнь меняет человека. Да уж, наверно, не получится, жизнь у многих уже остановилась», — отметил актер.

Ранее Гальцев вспоминал на своей странице, как его с братом обокрали в Кургане 40 лет назад. «Был гараж. Лодка. „Казанка-Д“, мотор — „Вихрь-25“. Мы ходили по реке Тобол. Рыбачили. Костер ночью. Песни под гитару. Палатки. А потом кто-то украл ночью лодку и все что было в гараже. И весна закончилась сразу», — рассказывал он.

Юрий Гальцев (слева сверху) вспомнил о поездках к бабушке (в центре фото) Фото: Instagram, @galtsev_yuriy

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