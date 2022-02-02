В Кургане разбирают новостройку, на которую жаловались Бастрыкину

В строящемся доме по ул. Климова частично разберут два этажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В стене строящегося дома по улице Климова в Кургане выпали кирпичи. Строители приступили к разбору некачественной кирпичной кладки. Об этом URA.RU рассказали жители соседнего дома, которые ранее жаловались на стройку главе СК РФ Александру Бастрыкину.

«В стене дома появилась дыра. Плиты снимают, кирпичи ломают, так как кирпичи пустотелые их только ломать. Было почти 10 этажей. Вот сейчас десятый этаж разбирают, потом еще девятый нужно разбирать чтобы до дыры дойти», — рассказал курганец, проживающий по соседству со стройкой.

Гендиректор компании «Газинвест» Александр Бабочкин в ответ на запрос URA.RU сообщил, что при производстве работ ведется ежедневный мониторинг качества поставляемых строительных материалов. «Подрядчиком была выполнена поставка некачественной партии раствора. Сейчас ведется частичный демонтаж 10-го и 9-го этажей с целью замены участков кладки, где раствор не набрал проектную марку. После этого будет восстановлена кладка и продолжено строительство, которое велось с опережением планируемого графика», — пояснил он, добавив, что данная ситуация не отразится на дольщиках. Дом будет введен в эксплуатацию осенью 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане жители дома №16 по ул. Сибирская пожаловались председателю СУ СК РФ Александру Бастрыкину на стройку, расположенную рядом (ул. Климова, 129). По мнению курганцев, проект дома сделан с нарушениями. Застройщик «Газинвест» заявил, что все законно. Бастрыкин отреагировал на жалобы курганцев на стройку. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела в отношении мэрии по поводу выделения земли под строительство трех многоквартирных домов, в том числе по ул. Климова [д. 129].

В Кургане разбирают часть кирпичной кладки строящегося дома, на который жаловались Бастрыкину фото: предоставили читатели URA.RU

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