Курганский СК возбудил дела по трем новостройкам в центре

В Кургане возбудили уголовные дела по выделению земли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела в отношении мэрии по поводу выделения земли под строительство трех многоквартирных домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области в ответе на запрос.

«Следственными органами Следственного комитета по Курганской области по фактам превышения должностных полномочий лицами администрации Кургана при выдаче застройщику [ООО „Сибирский газовик“] разрешения на строительство трех многоквартирных жилых домов, расположенных в Кургане по ул. Климова [д. 129], и К. Мяготина [117а, 111б], возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ», — говорится в ответе ведомства.

Уголовные дела были возбуждены после жалоб на стройки жителей соседних домов. Они писали обращения главе государства Владимиру Путину и председателю СУ СК Александру Бастрыкину, который поручил курганскому управлению разобраться в проблеме. Люди считают, что в их дворах строить нельзя, так как их дома могут разрушиться. В администрации Кургана двух сотрудников департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, которые занимаются выдачей разрешений на строительство домов, привлекли к административной ответственности. Наказание было определено по представлению прокуратуры. Застройщик от комментариев URA.RU отказался.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам