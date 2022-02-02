Мэрия Кургана ответила на заявления депутата о платных парковках

В администрации Кургана не планируют создавать платные парковки в ближайшем будущем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Кургана не планирует в ближайшем будущем создавать на территории города платные парковки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос о заявлении курганского депутата Якова Сидорова.

«Внесение дополнений в ст. 9 Правил благоустройства вызвано необходимостью актуализировать данный документ в соответствии с действующим законодательством. Проект решения Думы „Об утверждении Правил благоустройства территории города Кургана“ предусматривает лишь то, что создание и использование любых парковок на автомобильных дорогах местного значения, в том числе парковок на платной основе (если они когда-то будут организованы), должно осуществляться в соответствии с установленным порядком», — уточнили в пресс-службе администрации Кургана.

Согласно Федеральному закону № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» принятие решений о создании и использовании на платной основе парковок на дорогах общего пользования относится к полномочиям органов местного самоуправления. В соответствии с данным законом еще в 2020 году администрация Кургана утвердила Порядок создания и использования парковок и парковочных мест, расположенных на дорогах общего пользования города Кургана, который, в том числе, регулирует вопросы создания и использования парковок на платной основе.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Яков Сидров заявил о планах мэрии по организации платных парковок. Поправки в Правила благоустройства города вынесены на публичные слушания, который пройдут 7 февраля. Сидоров призвал курганцев высказаться по этому вопросу.

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