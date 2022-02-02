02 февраля 2022
01 февраля 2022

Депутат: Мэрия Кургана планирует создать платные парковки

© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, паркомат, платная парковка, парковка платная
В Кургане могут появиться платные парковки, вопрос вынесен на публичные слушания Фото:

Администрация Кургана планирует организовать в городе платные парковки. Соответствующие изменения в правила благоустройства города вынесены на публичные слушания, сообщил курганский депутат Яков Сидоров во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация города выходит с инициативой и назначает публичные слушания для изменения правил благоустройства. Предлагается внести изменения в статью 9, добавив один пункт: „создание и использование, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах города Кургана, осуществляется в соответствии с правилами, установленными Постановлением Администрации города Кургана“. Вворачивается буквально два важных момента: появятся парковки на платной основе, а создание и использование их будет определять администрация города Кургана своим постановлением. То есть тут депутаты будут не нужны», — рассказал Яков Сидоров.

Сам Сидоров выступает против организации платных парковок в Кургане, отмечая, что необходимости в них нет. Депутат также считает, что администрация не справится с управлением платными парковками. «Они и так управлять ничем не могут. Есть Центральный рынок — они его отдали управляющей организации, и мы не можем понять, где деньги с этого рынка», — сказал он, призвав курганцев высказать свое мнение о платных парковках.

Публичные слушания назначены на 7 февраля. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской Думы от 27.03.2019 г. №52. «Об утверждении Правил благоустройства территории города Кургана» опубликован на сайте городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 26 улицах ввели запрет на ночную парковку. Мэр Кургана объяснила причины нововведения.

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Администрация Кургана планирует организовать в городе платные парковки. Соответствующие изменения в правила благоустройства города вынесены на публичные слушания, сообщил курганский депутат Яков Сидоров во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Администрация города выходит с инициативой и назначает публичные слушания для изменения правил благоустройства. Предлагается внести изменения в статью 9, добавив один пункт: „создание и использование, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах города Кургана, осуществляется в соответствии с правилами, установленными Постановлением Администрации города Кургана“. Вворачивается буквально два важных момента: появятся парковки на платной основе, а создание и использование их будет определять администрация города Кургана своим постановлением. То есть тут депутаты будут не нужны», — рассказал Яков Сидоров. Сам Сидоров выступает против организации платных парковок в Кургане, отмечая, что необходимости в них нет. Депутат также считает, что администрация не справится с управлением платными парковками. «Они и так управлять ничем не могут. Есть Центральный рынок — они его отдали управляющей организации, и мы не можем понять, где деньги с этого рынка», — сказал он, призвав курганцев высказать свое мнение о платных парковках. Публичные слушания назначены на 7 февраля. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской Думы от 27.03.2019 г. №52. «Об утверждении Правил благоустройства территории города Кургана» опубликован на сайте городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 26 улицах ввели запрет на ночную парковку. Мэр Кургана объяснила причины нововведения.
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