Челябинка стала знаменосцем олимпийской сборной России

03 февраля 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Ольга Фаткулина была поражена, когда узнала, что будет знаменосцем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выбрана в качестве знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине. Совместно с Ольгой олимпийский огонь понесет хоккеист Вадим Шипачев. «Стали известны знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Ими будут Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина», — сообщает РИА «Новости». Челябинска в своем интервью «Матч ТВ» призналась, что была поражена, когда узнала. У Ольги чуть не подкосились ноги. «Сначала даже не поверила. Это большая ответственность и большая честь для меня», — добавила южноуральская спортсменка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил сумму денежных вознаграждений для российских спортсменов, которые победят на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены смогут получить 4 млн рублей за золотую медаль. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выбрана в качестве знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине. Совместно с Ольгой олимпийский огонь понесет хоккеист Вадим Шипачев. «Стали известны знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Ими будут Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина», — сообщает РИА «Новости». Челябинска в своем интервью «Матч ТВ» призналась, что была поражена, когда узнала. У Ольги чуть не подкосились ноги. «Сначала даже не поверила. Это большая ответственность и большая честь для меня», — добавила южноуральская спортсменка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил сумму денежных вознаграждений для российских спортсменов, которые победят на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены смогут получить 4 млн рублей за золотую медаль.