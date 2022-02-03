Челябинка стала знаменосцем олимпийской сборной России

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выбрана в качестве знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине. Совместно с Ольгой олимпийский огонь понесет хоккеист Вадим Шипачев.
«Стали известны знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Ими будут Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина», — сообщает РИА «Новости».
Челябинска в своем интервью «Матч ТВ» призналась, что была поражена, когда узнала. У Ольги чуть не подкосились ноги.
«Сначала даже не поверила. Это большая ответственность и большая честь для меня», — добавила южноуральская спортсменка.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил сумму денежных вознаграждений для российских спортсменов, которые победят на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены смогут получить 4 млн рублей за золотую медаль.
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выбрана в качестве знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине. Совместно с Ольгой олимпийский огонь понесет хоккеист Вадим Шипачев. «Стали известны знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Ими будут Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина», — сообщает РИА «Новости». Челябинска в своем интервью «Матч ТВ» призналась, что была поражена, когда узнала. У Ольги чуть не подкосились ноги. «Сначала даже не поверила. Это большая ответственность и большая честь для меня», — добавила южноуральская спортсменка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил сумму денежных вознаграждений для российских спортсменов, которые победят на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены смогут получить 4 млн рублей за золотую медаль.