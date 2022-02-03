Челябинка стала знаменосцем олимпийской сборной России

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Ольга Фаткулина, серебряная медалистка Олимпийских игр Сочи-2014. Челябинск, фаткулина ольга
Ольга Фаткулина была поражена, когда узнала, что будет знаменосцем Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выбрана в качестве знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине. Совместно с Ольгой олимпийский огонь понесет хоккеист Вадим Шипачев.

«Стали известны знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Ими будут Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина», — сообщает РИА «Новости».

Челябинска в своем интервью «Матч ТВ» призналась, что была поражена, когда узнала. У Ольги чуть не подкосились ноги.

«Сначала даже не поверила. Это большая ответственность и большая честь для меня», — добавила южноуральская спортсменка.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил сумму денежных вознаграждений для российских спортсменов, которые победят на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены смогут получить 4 млн рублей за золотую медаль.

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Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выбрана в качестве знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине. Совместно с Ольгой олимпийский огонь понесет хоккеист Вадим Шипачев. «Стали известны знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Ими будут Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина», — сообщает РИА «Новости». Челябинска в своем интервью «Матч ТВ» призналась, что была поражена, когда узнала. У Ольги чуть не подкосились ноги. «Сначала даже не поверила. Это большая ответственность и большая честь для меня», — добавила южноуральская спортсменка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил сумму денежных вознаграждений для российских спортсменов, которые победят на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены смогут получить 4 млн рублей за золотую медаль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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