Мишустин утвердил выплаты для победителей и призеров Олимпиады

За серебро победители получат 2,5 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил сумму денежных вознаграждений для российских спортсменов, которые победят на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены смогут получить 4 млн рублей за золотую медаль, сообщил Мишустин на заседании правительства РФ.

«Правительство приняло решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на играх. За золотую медаль — 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей. Также поощрения получат те, кто сопровождает спортсменов к успеху и помогает им готовиться. Я имею в виду тренеров и других специалистов», — заявил Михаил Мишустин на заседании, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Также он пожелал удачи российским спортсменам.

Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля. Паралимпийские земные игры состоятся с 4 по 13 марта. Пекин будет первым городом, в котором пройдут и летние, и зимние соревнования. На игры планирует приехать президент РФ Владимир Путин. Панды из России Жуи и Диндин предсказали, кто победит. По их прогнозу, лидерами медального зачета будут Россия, Китай, Германия и США. В Пекине 2 февраля началась эстафета олимпийского огня, сообщает «Ридус».

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