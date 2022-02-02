Евгений Светлов имеет максимальные шансы переизбраться главой Еманжелинского муниципального района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Три человека подали документы на конкурс на выборы главы Еманжелинского района. Фаворитом пока остается действующий руководитель муниципалитета Евгений Светлов, сообщил URA.RU 3 февраля источник в правительстве Челябинской области.

«Подача документов началась. Действующий глава Светлов также сдал пакет. Пока именно он имеет максимальные шансы остаться „у руля“. Практически все шероховатости с местными элитами ему удалось урегулировать», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Сегодня я подал документы. Знаю, что в конкурсе участвуют еще два человека, но фамилии мне пока неизвестны. Что касается шансов выиграть выборы, то они есть у каждого гражданина России», — сказал корреспонденту агентства сам Светлов.

Светлов руководил Еманжелинском с 2012 года. В марте 2017 года он переизбрался главой муниципального района.