02 февраля 2022

В челябинском районе определился фаворит на выборах главы. Инсайд

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Лошкин Обертас встреча с партактивом Еманжелинск Увелка Южноуральск. Челябинск., светлов евгений
Евгений Светлов имеет максимальные шансы переизбраться главой Еманжелинского муниципального района Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Три человека подали документы на конкурс на выборы главы Еманжелинского района. Фаворитом пока остается действующий руководитель муниципалитета Евгений Светлов, сообщил URA.RU 3 февраля источник в правительстве Челябинской области.

«Подача документов началась. Действующий глава Светлов также сдал пакет. Пока именно он имеет максимальные шансы остаться „у руля“. Практически все шероховатости с местными элитами ему удалось урегулировать», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Сегодня я подал документы. Знаю, что в конкурсе участвуют еще два человека, но фамилии мне пока неизвестны. Что касается шансов выиграть выборы, то они есть у каждого гражданина России», — сказал корреспонденту агентства сам Светлов.

Светлов руководил Еманжелинском с 2012 года. В марте 2017 года он переизбрался главой муниципального района.

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Три человека подали документы на конкурс на выборы главы Еманжелинского района. Фаворитом пока остается действующий руководитель муниципалитета Евгений Светлов, сообщил URA.RU 3 февраля источник в правительстве Челябинской области. «Подача документов началась. Действующий глава Светлов также сдал пакет. Пока именно он имеет максимальные шансы остаться „у руля“. Практически все шероховатости с местными элитами ему удалось урегулировать», — рассказал URA.RU инсайдер. «Сегодня я подал документы. Знаю, что в конкурсе участвуют еще два человека, но фамилии мне пока неизвестны. Что касается шансов выиграть выборы, то они есть у каждого гражданина России», — сказал корреспонденту агентства сам Светлов. Светлов руководил Еманжелинском с 2012 года. В марте 2017 года он переизбрался главой муниципального района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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