Автомобилистам напомнили, за что в РФ лишают водительских прав

За превышение скорости водителя могут лишить прав Фото: Илья Московец © URA.RU

В России водителей могут лишить прав за езду без номеров или их скрытие, выезд на встречную полосу, а также вождение в нетрезвом виде. За такие нарушения также предусмотрены штрафы.

Лишение прав на один-три года или штраф на 5 тысяч рублей предусмотрен за езду без номеров или их скрытие. Такое же наказание установлено за неоднократное управление машиной, которая не стоит на учете ГИБДД, сообщает Autonews;

Если автомобилист не пропускает машины экстренных служб со спецсигналами, то прав могут лишить на срок от трех месяцев до года. Либо штраф до 5 тысяч рублей;

За превышение скорости от 60 до 80 км/ч прав могут лишить на четыре-шесть месяцев или оштрафовать на 2-2,5 тысяч рублей; За превышение скорости от 80 км/ч грозит лишение прав на полгода в случае, если остановит инспектор;

Наказание предусмотрено за выезд на встречную полосу, езду по встречной полосе на дороге с односторонним движением, а также повторный проезд на красный сигнал светофора. В таких случаях грозит лишение прав на четыре-шесть месяцев или штраф 5 тысяч рублей;

Лишить прав на три-шесть месяцев или оштрафовать на 5 тысяч рублей могут за нарушение правил переезда железнодорожных путей. За повторный проступок предусмотрено лишение прав на год;

В случае эксплуатации машины с подложными номерными знаками прав лишат на срок от полугода до года;

Если водитель оставил место ДТП, то его лишат прав на срок до полутора лет. Либо его арестуют за административное правонарушение на срок до 15 суток;

Незаконное использование спецсигналов предусматривает лишение прав от года до полутора лет;

Лишение прав срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей грозит за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, вождение в нетрезвом виде или передачу управления транспортом нетрезвому водителю.