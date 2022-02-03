Автомобилистам напомнили, за что в РФ лишают водительских прав

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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, гибдд, водительские права, проверка автомобиля, инспектор дпс
За превышение скорости водителя могут лишить прав Фото:

В России водителей могут лишить прав за езду без номеров или их скрытие, выезд на встречную полосу, а также вождение в нетрезвом виде. За такие нарушения также предусмотрены штрафы.

  • Лишение прав на один-три года или штраф на 5 тысяч рублей предусмотрен за езду без номеров или их скрытие. Такое же наказание установлено за неоднократное управление машиной, которая не стоит на учете ГИБДД, сообщает Autonews;
  • Если автомобилист не пропускает машины экстренных служб со спецсигналами, то прав могут лишить на срок от трех месяцев до года. Либо штраф до 5 тысяч рублей;
  • За превышение скорости от 60 до 80 км/ч прав могут лишить на четыре-шесть месяцев или оштрафовать на 2-2,5 тысяч рублей; За превышение скорости от 80 км/ч грозит лишение прав на полгода в случае, если остановит инспектор;
  • Наказание предусмотрено за выезд на встречную полосу, езду по встречной полосе на дороге с односторонним движением, а также повторный проезд на красный сигнал светофора. В таких случаях грозит лишение прав на четыре-шесть месяцев или штраф 5 тысяч рублей;
  • Лишить прав на три-шесть месяцев или оштрафовать на 5 тысяч рублей могут за нарушение правил переезда железнодорожных путей. За повторный проступок предусмотрено лишение прав на год;
  • В случае эксплуатации машины с подложными номерными знаками прав лишат на срок от полугода до года;
  • Если водитель оставил место ДТП, то его лишат прав на срок до полутора лет. Либо его арестуют за административное правонарушение на срок до 15 суток;
  • Незаконное использование спецсигналов предусматривает лишение прав от года до полутора лет;
  • Лишение прав срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей грозит за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, вождение в нетрезвом виде или передачу управления транспортом нетрезвому водителю.

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В России водителей могут лишить прав за езду без номеров или их скрытие, выезд на встречную полосу, а также вождение в нетрезвом виде. За такие нарушения также предусмотрены штрафы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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