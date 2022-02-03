Путин сообщил о намерении ослабить ограничения по коронавирусу

03 февраля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о скором ослаблении ковидных ограничений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России в скором времени могут быть ослаблены коронавирусные ограничения для контактных лиц — тех, кто контактировал с больными COVID-19. Об этом сказал президент России Владимир Путин. «Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенности течения болезни, связанные с новым штаммом коронавируса „Омикрон“, есть предложения снять ограничения для контактных лиц. Дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Тем более уже никаких локдаунов не намечается», — пояснил он свою позицию на заседании форума «Деловой России», прямая трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России в скором времени могут быть ослаблены коронавирусные ограничения для контактных лиц — тех, кто контактировал с больными COVID-19. Об этом сказал президент России Владимир Путин. «Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенности течения болезни, связанные с новым штаммом коронавируса „Омикрон“, есть предложения снять ограничения для контактных лиц. Дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Тем более уже никаких локдаунов не намечается», — пояснил он свою позицию на заседании форума «Деловой России», прямая трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».