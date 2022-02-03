Путин сообщил о намерении ослабить ограничения по коронавирусу

В России в скором времени могут быть ослаблены коронавирусные ограничения для контактных лиц — тех, кто контактировал с больными COVID-19. Об этом сказал президент России Владимир Путин.
«Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенности течения болезни, связанные с новым штаммом коронавируса „Омикрон“, есть предложения снять ограничения для контактных лиц. Дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Тем более уже никаких локдаунов не намечается», — пояснил он свою позицию на заседании форума «Деловой России», прямая трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».
В России в скором времени могут быть ослаблены коронавирусные ограничения для контактных лиц — тех, кто контактировал с больными COVID-19. Об этом сказал президент России Владимир Путин. «Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенности течения болезни, связанные с новым штаммом коронавируса „Омикрон“, есть предложения снять ограничения для контактных лиц. Дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Тем более уже никаких локдаунов не намечается», — пояснил он свою позицию на заседании форума «Деловой России», прямая трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».