Путин сообщил о намерении ослабить ограничения по коронавирусу

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил о скором ослаблении ковидных ограничений Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России в скором времени могут быть ослаблены коронавирусные ограничения для контактных лиц — тех, кто контактировал с больными COVID-19. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

«Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенности течения болезни, связанные с новым штаммом коронавируса „Омикрон“, есть предложения снять ограничения для контактных лиц. Дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Тем более уже никаких локдаунов не намечается», — пояснил он свою позицию на заседании форума «Деловой России», прямая трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

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В России в скором времени могут быть ослаблены коронавирусные ограничения для контактных лиц — тех, кто контактировал с больными COVID-19. Об этом сказал президент России Владимир Путин. «Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенности течения болезни, связанные с новым штаммом коронавируса „Омикрон“, есть предложения снять ограничения для контактных лиц. Дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Тем более уже никаких локдаунов не намечается», — пояснил он свою позицию на заседании форума «Деловой России», прямая трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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