В СПЧ потребовали сделать ПЦР-тесты для россиян бесплатными

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ПЦР-тесты в России стоят дорого, уверены в СПЧ Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России нужно проверить цены на ПЦР-тесты и в будущем — сделать их бесплатными для граждан. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев.

«Мы приветствуем инициативу Генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках. При этом напомню, что наша позиция заключается в том, чтобы сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми», — информация приводится на официальном сайте СПЧ.

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов. Отмечается, что в случае выявления нарушений предполагается принятие «исчерпывающих мер прокурорского реагирования», пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле обязательно обратят внимание на сообщения СМИ о росте стоимости ПЦР-тестов, уточняет «Национальная служба новостей».

Ранее URA.RU провело собственное расследование, благодаря которому выяснило, что частные клиники и лаборатории с начала пандемии в России успели заработать на COVID-тестах более 30 млрд рублей. Максимальная часть выручки — около 16 млрд рублей — была получена в 2020 году.

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В России нужно проверить цены на ПЦР-тесты и в будущем — сделать их бесплатными для граждан. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев. «Мы приветствуем инициативу Генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках. При этом напомню, что наша позиция заключается в том, чтобы сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми», — информация приводится на официальном сайте СПЧ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов. Отмечается, что в случае выявления нарушений предполагается принятие «исчерпывающих мер прокурорского реагирования», пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле обязательно обратят внимание на сообщения СМИ о росте стоимости ПЦР-тестов, уточняет «Национальная служба новостей». Ранее URA.RU провело собственное расследование, благодаря которому выяснило, что частные клиники и лаборатории с начала пандемии в России успели заработать на COVID-тестах более 30 млрд рублей. Максимальная часть выручки — около 16 млрд рублей — была получена в 2020 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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