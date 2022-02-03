В СПЧ потребовали сделать ПЦР-тесты для россиян бесплатными

ПЦР-тесты в России стоят дорого, уверены в СПЧ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России нужно проверить цены на ПЦР-тесты и в будущем — сделать их бесплатными для граждан. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев.

«Мы приветствуем инициативу Генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках. При этом напомню, что наша позиция заключается в том, чтобы сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми», — информация приводится на официальном сайте СПЧ.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов. Отмечается, что в случае выявления нарушений предполагается принятие «исчерпывающих мер прокурорского реагирования», пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле обязательно обратят внимание на сообщения СМИ о росте стоимости ПЦР-тестов, уточняет «Национальная служба новостей».

Ранее URA.RU провело собственное расследование, благодаря которому выяснило, что частные клиники и лаборатории с начала пандемии в России успели заработать на COVID-тестах более 30 млрд рублей. Максимальная часть выручки — около 16 млрд рублей — была получена в 2020 году.

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