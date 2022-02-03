Генпрокуратура проверит обоснованность цен ПЦР-тестов на COVID

Проверки пройдут в лабораториях частных и государственных клиник, а также в аптеках Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов. Решение было принято после сообщений СМИ о существенном повышении цен на медицинские услуги. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)», — сказано в сообщении. Информация содержится на портале пресс-службы ведомств.

Уточняется, что проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные клиники. Также эксперты исследуют цены на тест-системы в аптеках. В отношении выявленных нарушений в ведомстве обещают принять «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

На резкий рост цен на ПЦР-тесты обещали обратить внимание и в Кремле. Жители сразу нескольких регионов жаловались на резкий рост цен на тесты. Также сообщалось, что в частных клиниках Тюмени появились огромные очереди на этот вид анализов. По словам горожан, в некоторых медучреждениях запись сдачу ПЦР расписана на несколько дней вперед.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам