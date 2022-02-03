Спекулянты в пять раз взвинтили цены на ПЦР-тесты

Лаборатории готовы снижать стоимость для государства, но не для россиян

03 февраля 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Частный бизнес зарабатывает на тестах, которые вынуждены сдавать россияне Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Частные лаборатории России, которые проводят тестирование на COVID с начала пандемии, способны понизить среднюю стоимость теста ПЦР с 1500 до 300 рублей. Такой вывод можно сделать на основе анализа сайта Госзакупок, в которых ведущие лаборатории страны заявлялись или побеждали. Возможно ли снижение стоимости услуг, ставших жизненно-важными — в материале URA.RU. Начиная с 2020 года, государственные больницы через портал Госзакупок ищут частные лаборатории, которые могут массово проводить анализ мазков для определения РНК коронавируса в пробах, взятых у пациентов. Для проведения тендера учреждение должно определиться с начальной (одновременно и максимальной) ценой контракта, которая формируется из средней цены предложений по рынку. В данный момент это примерно 650 рублей за один мазок, но и это — почти вдвое выше себестоимости. За последние два года российские больницы опубликовали несколько тысяч подобных тендеров. После анализа рынка URA.RU выяснило, что к середине 2021 года лаборатории способны проводить анализ одного мазка меньше, чем за 150 рублей. Медико-санитарная часть № 32 в Заречном (Свердловская область) в конце 2021 года искала подрядчика для выявления РНК коронавируса COVID-19 методом ПЦР. Изначальная цена контракта была 600 тысяч рублей за тысячу анализов. В результате торгов стоимость контракта упала до 144 тысяч рублей. Контракт выиграло ООО «Лаборатория „Гемотест“», которое по итогам 2021 года стало самой прибыльной сетью, проводящих ПЦР-тестирования на COVID-19. ООО «Лаборатория „Гемотест“» гарантировала ПЦР-тестирование администрации больнице в Люберцах. Стоимость одного теста — 200 рублей Скриншот сайта Госзакупки Лаборатории готовы сильно снижать цену не в единичных случаях. В частности, сайт Госзакупок фиксирует, что в конце 2021 года цена контракт ЦГКБ №6 Екатеринбурга на определение коронавируса в мазках со слизистой оболочки носо-ротоглотки методом ПЦР упала на 63% (с 349 960 до 130 000 рублей). Тендер выиграло ООО «Центральная клинико-диагностическая лаборатория» в Кирове. За исследование одного мазка ей заплатят 250 рублей. Лаборатория из Кирова готова делать тесты по заказу больницы в Екатеринбурге. Цена одного исследования — 250 рублей Скриншот сайта Госзакупки Есть и еще один интересный тендер, по которому цена контракта на проведение лабораторного исследования на COVID-19 должностным лицам и работникам Калининградской областной таможни упала на 54% (с 653 600 до 298 692 рубля). Аукцион выиграла научно-производственная фирма «Хеликс». Ей за анализ одного мазка заплатят 690 рублей. Руководитель цифровой лаборатории Lifetime+ Константин Рябцев комментирует очевидный демпинг в этой сфере. По его словам, себестоимость одного ПЦР-тестирования для лаборатории составляет обычно 350-450 рублей. И эта цифра может значительно варьировать в зависимости от особенностей конкретной лаборатории: загрузка, себестоимость реагентов, оборудование, численность штата и т. д. «Однако себестоимость 144 рубля — это, конечно, что-то из области мифов. Когда мы видим подобные экстремально низкие цены, то и сами задаемся вопросом — как такое возможно? Есть несколько версий. Первая и самая очевидная — для подрядчика проект не планируется как рентабельный, он зарабатывает на других контрактах, а этот получает для других целей. Для лояльности в долгосрочном сотрудничестве, за дополнительные услуги или за что-то еще. Вторая версия (это действительно часто оправданно) — контракт берут, чтобы дозагрузить лабораторию, не потерять оптовые цены и скидки от поставщиков реагентов и других расходников. Третья версия — это попросту недобросовестные подрядчики, которые не стесняются использовать «серые» методы. Например, пуллинг проб: это когда большое количество проб (32 или даже 64) загружаются в одну постановку. Теоретически это хороший способ сэкономить: если тест отрицательный для всех, то общего результата вполне достаточно. Если общий результат оказывается положительным, должны проводиться раздельные тесты. Проводятся ли они при себестоимости одного теста в 144 рубля — вопрос открытый», — говорит Рябцев. Статья по теме Сколько заработали лаборатории на ПЦР-тестах в России В Центральной клинико-диагностической лаборатории (головной офис в Кирове), выигравшей тендеры в Екатеринбурге, URA.RU пояснили, что действуют в рамках коммерческой целесообразности. «У нашей лаборатории есть большие мощности, позволяющие обеспечивать стоимость, указанную в контракте», — сообщили представитель отдела маркетинга ЦКДЛ. По его словам, развернутая сеть филиалов их предприятия позволяет работать по госконтрактам с оптовыми заказчиками по таким расценкам, которые разительно отличаются от розничных услуг, предлагаемых частными лабораториями типа «Инвитро» и «Хеликс». Коммерческие структуры предлагают сдать тест по цене от 900 рублей. В ряде случаев, стоимость экстренного теста возрастает до 8000 рублей за мазок, но средняя стоимость услуги колеблется в пределах 1500 — 2000 тысяч рублей. Повышенный спрос, подстегиваемый необходимостью, помог лабораториям заработать прибыль в тысячи процентов. По мнению депутата Госдумы, первого зампреда парламентского комитета по охране здоровья Федота Тумусова, сегодня доступность ПЦР-тестов — вопрос, касающийся всех граждан, безопасности их жизни и здоровья. «Мы неоднократно обращались в Минздрав с просьбой дать расчеты — какова себестоимость теста у производителя, как происходит ценообразование, но, к сожалению, нам ответ не дали. Пытались сделать парламентский запрос, нам тоже заблокировали — не дают сведений. Есть косвенная информация, что себестоимость теста в пределах 150 рублей. И все это говорит о том, что кто-то на этом зарабатывает. Первое, что нужно сделать — сделать процесс ценообразования прозрачным. Второе — необходимо государственное регулирование стоимости ПЦР-тестов», — говорит Федор Тумусов. По его словам, кто-то противодействует наведению порядка и Генеральный прокурор РФ, инициировавший проверку цен, затрагивает лишь верхушку айсберга — почему так тесты стоят в аптеках, но не затрагивает вопросы ценообразования в производственных процессах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Частные лаборатории России, которые проводят тестирование на COVID с начала пандемии, способны понизить среднюю стоимость теста ПЦР с 1500 до 300 рублей. Такой вывод можно сделать на основе анализа сайта Госзакупок, в которых ведущие лаборатории страны заявлялись или побеждали. Возможно ли снижение стоимости услуг, ставших жизненно-важными — в материале URA.RU. Начиная с 2020 года, государственные больницы через портал Госзакупок ищут частные лаборатории, которые могут массово проводить анализ мазков для определения РНК коронавируса в пробах, взятых у пациентов. Для проведения тендера учреждение должно определиться с начальной (одновременно и максимальной) ценой контракта, которая формируется из средней цены предложений по рынку. В данный момент это примерно 650 рублей за один мазок, но и это — почти вдвое выше себестоимости. За последние два года российские больницы опубликовали несколько тысяч подобных тендеров. После анализа рынка URA.RU выяснило, что к середине 2021 года лаборатории способны проводить анализ одного мазка меньше, чем за 150 рублей. Медико-санитарная часть № 32 в Заречном (Свердловская область) в конце 2021 года искала подрядчика для выявления РНК коронавируса COVID-19 методом ПЦР. Изначальная цена контракта была 600 тысяч рублей за тысячу анализов. В результате торгов стоимость контракта упала до 144 тысяч рублей. Контракт выиграло ООО «Лаборатория „Гемотест“», которое по итогам 2021 года стало самой прибыльной сетью, проводящих ПЦР-тестирования на COVID-19. Лаборатории готовы сильно снижать цену не в единичных случаях. В частности, сайт Госзакупок фиксирует, что в конце 2021 года цена контракт ЦГКБ №6 Екатеринбурга на определение коронавируса в мазках со слизистой оболочки носо-ротоглотки методом ПЦР упала на 63% (с 349 960 до 130 000 рублей). Тендер выиграло ООО «Центральная клинико-диагностическая лаборатория» в Кирове. За исследование одного мазка ей заплатят 250 рублей. Есть и еще один интересный тендер, по которому цена контракта на проведение лабораторного исследования на COVID-19 должностным лицам и работникам Калининградской областной таможни упала на 54% (с 653 600 до 298 692 рубля). Аукцион выиграла научно-производственная фирма «Хеликс». Ей за анализ одного мазка заплатят 690 рублей. Руководитель цифровой лаборатории Lifetime+ Константин Рябцев комментирует очевидный демпинг в этой сфере. По его словам, себестоимость одного ПЦР-тестирования для лаборатории составляет обычно 350-450 рублей. И эта цифра может значительно варьировать в зависимости от особенностей конкретной лаборатории: загрузка, себестоимость реагентов, оборудование, численность штата и т. д. «Однако себестоимость 144 рубля — это, конечно, что-то из области мифов. Когда мы видим подобные экстремально низкие цены, то и сами задаемся вопросом — как такое возможно? Есть несколько версий. Первая и самая очевидная — для подрядчика проект не планируется как рентабельный, он зарабатывает на других контрактах, а этот получает для других целей. Для лояльности в долгосрочном сотрудничестве, за дополнительные услуги или за что-то еще. Вторая версия (это действительно часто оправданно) — контракт берут, чтобы дозагрузить лабораторию, не потерять оптовые цены и скидки от поставщиков реагентов и других расходников. Третья версия — это попросту недобросовестные подрядчики, которые не стесняются использовать «серые» методы. Например, пуллинг проб: это когда большое количество проб (32 или даже 64) загружаются в одну постановку. Теоретически это хороший способ сэкономить: если тест отрицательный для всех, то общего результата вполне достаточно. Если общий результат оказывается положительным, должны проводиться раздельные тесты. Проводятся ли они при себестоимости одного теста в 144 рубля — вопрос открытый», — говорит Рябцев. В Центральной клинико-диагностической лаборатории (головной офис в Кирове), выигравшей тендеры в Екатеринбурге, URA.RU пояснили, что действуют в рамках коммерческой целесообразности. «У нашей лаборатории есть большие мощности, позволяющие обеспечивать стоимость, указанную в контракте», — сообщили представитель отдела маркетинга ЦКДЛ. По его словам, развернутая сеть филиалов их предприятия позволяет работать по госконтрактам с оптовыми заказчиками по таким расценкам, которые разительно отличаются от розничных услуг, предлагаемых частными лабораториями типа «Инвитро» и «Хеликс». Коммерческие структуры предлагают сдать тест по цене от 900 рублей. В ряде случаев, стоимость экстренного теста возрастает до 8000 рублей за мазок, но средняя стоимость услуги колеблется в пределах 1500 — 2000 тысяч рублей. Повышенный спрос, подстегиваемый необходимостью, помог лабораториям заработать прибыль в тысячи процентов. По мнению депутата Госдумы, первого зампреда парламентского комитета по охране здоровья Федота Тумусова, сегодня доступность ПЦР-тестов — вопрос, касающийся всех граждан, безопасности их жизни и здоровья. «Мы неоднократно обращались в Минздрав с просьбой дать расчеты — какова себестоимость теста у производителя, как происходит ценообразование, но, к сожалению, нам ответ не дали. Пытались сделать парламентский запрос, нам тоже заблокировали — не дают сведений. Есть косвенная информация, что себестоимость теста в пределах 150 рублей. И все это говорит о том, что кто-то на этом зарабатывает. Первое, что нужно сделать — сделать процесс ценообразования прозрачным. Второе — необходимо государственное регулирование стоимости ПЦР-тестов», — говорит Федор Тумусов. По его словам, кто-то противодействует наведению порядка и Генеральный прокурор РФ, инициировавший проверку цен, затрагивает лишь верхушку айсберга — почему так тесты стоят в аптеках, но не затрагивает вопросы ценообразования в производственных процессах.