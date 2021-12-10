10 декабря 2021

Сколько заработали лаборатории на ПЦР-тестах в России

URA.RU подсчитало, как медицинский бизнес вырос на эпидемии COVID-19. Рейтинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Анализ на ПЦР. Челябинск, девушка, медицина, здравоохранение, коронавирус, covid, ковид, анализ на ковид, пцр, мазок, молодая женщина
Эксперты отмечают, что себестоимость реагентов для теста составляет от 170 до 350 рублей Фото:
статья из сюжета
Коронавирус COVID-19

Частные клиники и лаборатории с начала пандемии в России успели заработать на COVID-тестах более 30 млрд рублей. Максимальная часть выручки — около 16 млрд рублей — была получена в 2020 году. По прогнозам опрошенных URA.RU экспертов, по итогу 2021 года медицинские компании еще больше укрепят свой успех. За счет чего — в материале URA.RU

Первая вспышка в России началась в апреле 2020 года, когда коронавирус только распространялся по миру. Уже 30 марта в России были введены нерабочие дни, а в Москву пришла тотальная самоизоляция. Пиковых значений она достигла в середине мая, после чего россияне массово пошли в частные клиники и лаборатории для проведения тестов на наличие самого заболевания в организме или проверки уровня антител к коронавирусу.

Уже в апреле Роспотребнадзор опубликовал перечень коммерческих лабораторий, которые имеют право проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию. В список вошли более 30 компаний. Среди них — лаборатории «Гемотест», «Инвитро», «Хеликс» и сеть KDL. От них потребовали обязательную передачу информации в случае выявления нового коронавируса в Роспотребнадзор.

Лаборатория «Гемотест» по итогу 2020 года получила чистую прибыль в размере 5,58 млрд рублей. Прибыль компании выросла на 5180%
Фото:

Опрошенные URA.RU эксперты отметили, что лаборатории и клиники, начиная с марта 2020 года, увеличили заработок не только за счет коронавирусных анализов. «В период пандемии все отмечали достаточно высокий прирост спроса у частной медицины. Все боялись идти в государственные медучреждения со своими болячками, в том числе нековидными. Поликлиники просто захлебнулись в этот момент от COVID-19. Поэтому спрос на частную медицину стал больше», — отметил в разговоре с URA.RU первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко.

Особый рост популярности COVID-тестов лаборатории зафиксировали в начале пандемии, а также летом 2021 года, когда в Москве был введен локдаун. Для прохода в общественные места необходимо было подтвердить отсутствие заболевания. В цифровой лаборатории Lifetime+ отметили, что в тот период увидели рост запросов в 2,5 раза на анализы, связанные с COVID-19. «Сейчас же уже достаточно много людей вакцинированы, и они уже обращаются к нам для проверки антител и чекапа после ковида. Думаю, новый скачок возможен, если QR-коды будут необходимы для использования общественного транспорта», — отметил CEO цифровой лаборатории Lifetime+ Константин Рябцев.

Самые дешевые ПЦР-тесты на COVID-19 сдают в лабораториях сети KDL
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Основной заработок у лабораторий в период пандемии возник за счет сдачи ПЦР-тестов на COVID-19. Рябцев упомянул, что себестоимость реагентов для теста составляет от 170 до 350 рублей.

«Цена зависит от масштаба лаборатории: чем больше закупки, тем дешевле ей обходятся расходники. Не стоит забывать про оплату труда медсестры, которая берет мазок, и лаборанта, который проводит диагностику биоматериала, аренду помещения, электричество, утилизацию биологических отходов, которые нельзя просто выбросить, как обычный мусор. Средняя наценка к конечной стоимости у крупных игроков около 100%, а у некоторых коммерческих клиник она составляет 150-200%. Если лаборатория или клиника ставят себе целью сделать услугу более доступной и по максимуму снижают операционные расходы, то наценка составляет 30-40%», — уточнил он.

Генеральный директор маркетингового агентства DSM Group (специализируется на исследованиях фармацевтического рынка) Сергей Шуляк отметил, что несмотря на ограничения в 2021 году частные медицинские центры и лаборатории остаются востребованы. «Доля частных клиник будет и дальше расти», — уточнил он.

Опрошенные эксперты отмечают, что основным показателем эффективности деятельности компании является прибыль, в то время как выручка позволяет оценить размер и масштаб бизнеса. URA.RU проанализировало успехи крупнейших лабораторий России. Их рейтинг — ниже.

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Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

1. Лаборатория «Гемотест». Чистая прибыль — 5,58 млрд рублей. Рост прибыли на 5180%

Федеральная медицинская лаборатория зарегистрирована в Москве в августе 2002 года. Компания имеет более 700 отделений на территории России, а также филиалы в Таджикистане и Киргизии. Ее технологическая база включает в себя пять многопрофильных лабораторий.

Для компании 2020 год стал рекордным. До коронавирусной пандемии выручка компании в среднем составляла чуть больше пяти миллиардов рублей, а чистая прибыль — не больше 110 млн рублей. При этом в прошлом году выручка «Гемотеста» выросла в три раза (16,9 млрд рублей), а прибыль — в пятьдесят раз (5,58 млрд рублей).

В компании отказались отвечать на вопросы URA.RU о доли коронавирусных услуг в общей выручке компании. При этом в 2020 году компания отмечала, что в среднем проводит около 18 тысяч исследований в сутки. В среднем тест стоит от 1 890 до 2 800 рублей. По прогнозам системы электронной отчетности СБИС, в 2021 году прибыль компании составит 8,4 млрд рублей.

2. KDL. Чистая прибыль — 1,95 млрд рублей. Рост прибыли на 88%

Лаборатории KDL существуют с 2003 года и на сегодняшний день являются крупнейшей сетью из 13 лабораторных комплексов и многочисленных офисов более чем в 40 городах России. Основным активом сети является юрлицо «КДЛ Домодедово-Тест», которое в свою очередь принадлежит кипрскому офшору Флэмсон Менеджмент Лимитед.

Юридическое лицо (ООО «КДЛ Домодедово-Тест») является управляющей компанией у девяти медицинских учреждений по всей России, в том числе в Перми и Омске. В 2020 году основные финансовые показатели компании выросли почти в два раза. Выручка увеличилась с 5 до 7,5 млрд рублей, а чистая прибыль — с 1 до 1,95 млрд рублей. Прогноз по прибыли на 2021 год — 3,3 млрд рублей.

Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург
Владельцами части крупных лабораторий России являются иностранные компании. Вся их прибыль уходит в офшоры
Фото: Анна Майорова © URA.RU

При этом в пресс-службе лаборатории KDL ранее отмечали, что количество сданных ПЦР-тестов в 2021 году выросло более чем в три раза. «Если сравнивать период с 1 сентября по 15 октября 2020 и 2021 годов, то количество тестов ПЦР на COVID-19 в KDL в 2021 году возросло на 237%. Планируется, что до конца осени процент возрастет, так как мы уже ускорили процесс выполнения ПЦР-тестов во всех городах России, теперь результат анализа клиент получит в течение 24 часов», — передает РБК слова пресс-службы компании.

3. «Хеликс». Чистая прибыль — 1,3 млрд рублей. Рост прибыль на 1419%

Фирма зарегистрирована еще в 1998 году в Москве. Выручка и чистая прибыль компании в коронавирусный год значительно выросли. Выручка увеличилась в два раза (с 4,8 до 10,1 млрд рублей), а чистая прибыль — почти в пятнадцать раз (с 88 млн до 1,3 млрд рублей). Прогноз по прибыли на 2021 год — 2 млрд рублей.

«Хеликс» стал первой частной лабораторией, которая начала выполнять ПЦР-исследования на COVID-19 и количественные и качественные тесты на антитела к коронавирусу. В компанию отмечают, что в 2020 году наибольшей популярностью пользовались ПЦР-тесты на COVID-19, тогда как в 2021 году существенную долю в выручке компании составляют и тесты на антитела к коронавирусу, 78% из них — тесты на количественные антитела.

В 2021 году 23% от общего количества исследований в Лабораторной службе «Хеликс» занимают исследования, связанные с коронавирусом. В «Хеликсе» уточнили, что наибольший рост спроса наблюдался в апреле (+131%) и в июне (+100%) 2021 года по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

«С начала 2021 года мы наблюдаем стабильный рост спроса на исследования, причем не только на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, но и на исследования, позволяющие оценить общее состояние организма, такие как клинический и биохимический анализы крови, коагулограмма, витамин D, ферритин, ТТГ. Прирост числа заказов за три квартала 2021 года составил 66% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — отметили в компании.

Сдача крови потенциальных доноров костного мозга на типирование в медицинском лабораторном комплексе «Инвитро». Екатеринбург
В общем обороте группы компаний «Инвитро» COVID-тесты занимают не более 20-25%
Фото: Анна Майорова © URA.RU

4. «Инвитро». Чистая прибыль — 1 млрд рублей. Рост прибыли на 6 013%

Федеральная сеть лабораторий, зарегистрированная в Москве. Сеть полностью выведена в кипрский офшор «Инвитро холдинг лимитед». Для компании рост выручки в 2020 году не стал столь значительным, как у конкурентов на рынке (с 9,8 в 2019 году до 10 млрд рублей в 2020 году). Чистая прибыль выросла с 17,5 млн рублей до миллиарда рублей в 2020 году. Прогноз по прибыли на 2021 год — 1,9 млрд рублей.

В пресс-службе компании отметили, что тесты, связанные с COVID-19 (ПЦР и тесты на выявление количественных и качественных антител к данной инфекции) занимают не более 20-25% в общем обороте группы компаний «Инвитро» (около 2-2,5 млрд рублей — прим. ред.). Там объяснили, что изначально не планировалось менять профиль сети лабораторий полностью на коронавирусные анализы, так как это бы негативно сказалось бы на будущем фирмы.

«В течение 2020 и 2021 годов мы фиксировали несколько периодов интенсивного роста спроса на данные исследования, в которые число заказов увеличивалось на 30-70%. Интересно отметить, что эти периоды полностью совпадали с введением ограничительных мер и ростом обеспокоенности среди населения. В частности, в 2020 году пиковые периоды пришлись на май, октябрь и декабрь, а в 2021 — на февраль, июнь и вторую половину октября», — уточнили там.

Всего у «Инвитро» открыто более чем 1300 медицинских офисов по всей стране. Стоимость теста н антитела варьируется от 690 до 1290 рублей. С 18 мая в филиалах сети было проведено 3,9 млн тестов на наличие антител. Пик интереса к данной услуги в «Инвитро» пришелся на конец июня 2021 года.

Бонус: группа компаний «Медси». Чистая прибыль — 1,4 млрд рублей. Рост прибыли на 46%

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АО «Группа компаний «Медси» зарегистрировано в Москве в 2006 году. Это сеть клиник и полноправно включить в рейтинг URA.RU невозможно, но масштаб работы по направлению COVID-19 впечатляет. Сеть имеет свои филиалы в десяти городах России, в том числе в Москве, Нижневартовске и Перми. До пандемии сеть долгое время была убыточной (с 2006 по 2016 годы общий чистый убыток составлял 3,8 млрд рублей). Объем выручки варьировался от 7 до 14 млрд рублей. Но уже в 2020 году выручка составила 20,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,4 млрд рублей. По прогнозам системы электронной отчетности, по итогу 2021 года компания получит доход в 24,5 млрд рублей, а прибыль — 2,1 млрд рублей.

Уточнить долю COVID-услуг в выручке и чистой прибыли в прошлом и текущем годах, предоставляемых по направлению диагностика и лечение COVID, не удалось. В компании не ответили на запрос корреспондента URA.RU. При этом в отчете компании за 2020 год сообщается, что основным фактором роста выручки стало получение дополнительной выручки от диагностики и лечения COVID-19 на фоне восстановления спроса на плановую помощь. В «Медси» отмечают, что из-за пандемии на 300% вырос спрос на телемедицинские консультации, предоставляемые специалистами компании.

«Эпидемия COVID-19 изменила формат оказания медицинской помощи. Вынужденные ограничения привели к росту популярности телемедицинских технологий и услуг службы помощи на дому. Существенно вырос спрос на системы тестирования и диагностики коронавирусной инфекции (ПЦР, антитела и КТ). В силу тотального перехода государственной медицины на борьбу с COVID, люди не могли получить качественную, бесплатную медпомощь. Отложенный спрос на лечение по „обычным“ медицинским специальностям, подтолкнул людей обращаться в коммерческие клиники несмотря на дальнейшее снижение доходов и рост цен», — говорится в отчетах компании.

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Частные клиники и лаборатории с начала пандемии в России успели заработать на COVID-тестах более 30 млрд рублей. Максимальная часть выручки — около 16 млрд рублей — была получена в 2020 году. По прогнозам опрошенных URA.RU экспертов, по итогу 2021 года медицинские компании еще больше укрепят свой успех. За счет чего — в материале URA.RU Первая вспышка в России началась в апреле 2020 года, когда коронавирус только распространялся по миру. Уже 30 марта в России были введены нерабочие дни, а в Москву пришла тотальная самоизоляция. Пиковых значений она достигла в середине мая, после чего россияне массово пошли в частные клиники и лаборатории для проведения тестов на наличие самого заболевания в организме или проверки уровня антител к коронавирусу. Уже в апреле Роспотребнадзор опубликовал перечень коммерческих лабораторий, которые имеют право проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию. В список вошли более 30 компаний. Среди них — лаборатории «Гемотест», «Инвитро», «Хеликс» и сеть KDL. От них потребовали обязательную передачу информации в случае выявления нового коронавируса в Роспотребнадзор. Опрошенные URA.RU эксперты отметили, что лаборатории и клиники, начиная с марта 2020 года, увеличили заработок не только за счет коронавирусных анализов. «В период пандемии все отмечали достаточно высокий прирост спроса у частной медицины. Все боялись идти в государственные медучреждения со своими болячками, в том числе нековидными. Поликлиники просто захлебнулись в этот момент от COVID-19. Поэтому спрос на частную медицину стал больше», — отметил в разговоре с URA.RU первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. Особый рост популярности COVID-тестов лаборатории зафиксировали в начале пандемии, а также летом 2021 года, когда в Москве был введен локдаун. Для прохода в общественные места необходимо было подтвердить отсутствие заболевания. В цифровой лаборатории Lifetime+ отметили, что в тот период увидели рост запросов в 2,5 раза на анализы, связанные с COVID-19. «Сейчас же уже достаточно много людей вакцинированы, и они уже обращаются к нам для проверки антител и чекапа после ковида. Думаю, новый скачок возможен, если QR-коды будут необходимы для использования общественного транспорта», — отметил CEO цифровой лаборатории Lifetime+ Константин Рябцев. Основной заработок у лабораторий в период пандемии возник за счет сдачи ПЦР-тестов на COVID-19. Рябцев упомянул, что себестоимость реагентов для теста составляет от 170 до 350 рублей. «Цена зависит от масштаба лаборатории: чем больше закупки, тем дешевле ей обходятся расходники. Не стоит забывать про оплату труда медсестры, которая берет мазок, и лаборанта, который проводит диагностику биоматериала, аренду помещения, электричество, утилизацию биологических отходов, которые нельзя просто выбросить, как обычный мусор. Средняя наценка к конечной стоимости у крупных игроков около 100%, а у некоторых коммерческих клиник она составляет 150-200%. Если лаборатория или клиника ставят себе целью сделать услугу более доступной и по максимуму снижают операционные расходы, то наценка составляет 30-40%», — уточнил он. Генеральный директор маркетингового агентства DSM Group (специализируется на исследованиях фармацевтического рынка) Сергей Шуляк отметил, что несмотря на ограничения в 2021 году частные медицинские центры и лаборатории остаются востребованы. «Доля частных клиник будет и дальше расти», — уточнил он. Опрошенные эксперты отмечают, что основным показателем эффективности деятельности компании является прибыль, в то время как выручка позволяет оценить размер и масштаб бизнеса. URA.RU проанализировало успехи крупнейших лабораторий России. Их рейтинг — ниже. 1. Лаборатория «Гемотест». Чистая прибыль — 5,58 млрд рублей. Рост прибыли на 5180% Федеральная медицинская лаборатория зарегистрирована в Москве в августе 2002 года. Компания имеет более 700 отделений на территории России, а также филиалы в Таджикистане и Киргизии. Ее технологическая база включает в себя пять многопрофильных лабораторий. Для компании 2020 год стал рекордным. До коронавирусной пандемии выручка компании в среднем составляла чуть больше пяти миллиардов рублей, а чистая прибыль — не больше 110 млн рублей. При этом в прошлом году выручка «Гемотеста» выросла в три раза (16,9 млрд рублей), а прибыль — в пятьдесят раз (5,58 млрд рублей). В компании отказались отвечать на вопросы URA.RU о доли коронавирусных услуг в общей выручке компании. При этом в 2020 году компания отмечала, что в среднем проводит около 18 тысяч исследований в сутки. В среднем тест стоит от 1 890 до 2 800 рублей. По прогнозам системы электронной отчетности СБИС, в 2021 году прибыль компании составит 8,4 млрд рублей. 2. KDL. Чистая прибыль — 1,95 млрд рублей. Рост прибыли на 88% Лаборатории KDL существуют с 2003 года и на сегодняшний день являются крупнейшей сетью из 13 лабораторных комплексов и многочисленных офисов более чем в 40 городах России. Основным активом сети является юрлицо «КДЛ Домодедово-Тест», которое в свою очередь принадлежит кипрскому офшору Флэмсон Менеджмент Лимитед. Юридическое лицо (ООО «КДЛ Домодедово-Тест») является управляющей компанией у девяти медицинских учреждений по всей России, в том числе в Перми и Омске. В 2020 году основные финансовые показатели компании выросли почти в два раза. Выручка увеличилась с 5 до 7,5 млрд рублей, а чистая прибыль — с 1 до 1,95 млрд рублей. Прогноз по прибыли на 2021 год — 3,3 млрд рублей. При этом в пресс-службе лаборатории KDL ранее отмечали, что количество сданных ПЦР-тестов в 2021 году выросло более чем в три раза. «Если сравнивать период с 1 сентября по 15 октября 2020 и 2021 годов, то количество тестов ПЦР на COVID-19 в KDL в 2021 году возросло на 237%. Планируется, что до конца осени процент возрастет, так как мы уже ускорили процесс выполнения ПЦР-тестов во всех городах России, теперь результат анализа клиент получит в течение 24 часов», — передает РБК слова пресс-службы компании. 3. «Хеликс». Чистая прибыль — 1,3 млрд рублей. Рост прибыль на 1419% Фирма зарегистрирована еще в 1998 году в Москве. Выручка и чистая прибыль компании в коронавирусный год значительно выросли. Выручка увеличилась в два раза (с 4,8 до 10,1 млрд рублей), а чистая прибыль — почти в пятнадцать раз (с 88 млн до 1,3 млрд рублей). Прогноз по прибыли на 2021 год — 2 млрд рублей. «Хеликс» стал первой частной лабораторией, которая начала выполнять ПЦР-исследования на COVID-19 и количественные и качественные тесты на антитела к коронавирусу. В компанию отмечают, что в 2020 году наибольшей популярностью пользовались ПЦР-тесты на COVID-19, тогда как в 2021 году существенную долю в выручке компании составляют и тесты на антитела к коронавирусу, 78% из них — тесты на количественные антитела. В 2021 году 23% от общего количества исследований в Лабораторной службе «Хеликс» занимают исследования, связанные с коронавирусом. В «Хеликсе» уточнили, что наибольший рост спроса наблюдался в апреле (+131%) и в июне (+100%) 2021 года по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. «С начала 2021 года мы наблюдаем стабильный рост спроса на исследования, причем не только на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, но и на исследования, позволяющие оценить общее состояние организма, такие как клинический и биохимический анализы крови, коагулограмма, витамин D, ферритин, ТТГ. Прирост числа заказов за три квартала 2021 года составил 66% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — отметили в компании. 4. «Инвитро». Чистая прибыль — 1 млрд рублей. Рост прибыли на 6 013% Федеральная сеть лабораторий, зарегистрированная в Москве. Сеть полностью выведена в кипрский офшор «Инвитро холдинг лимитед». Для компании рост выручки в 2020 году не стал столь значительным, как у конкурентов на рынке (с 9,8 в 2019 году до 10 млрд рублей в 2020 году). Чистая прибыль выросла с 17,5 млн рублей до миллиарда рублей в 2020 году. Прогноз по прибыли на 2021 год — 1,9 млрд рублей. В пресс-службе компании отметили, что тесты, связанные с COVID-19 (ПЦР и тесты на выявление количественных и качественных антител к данной инфекции) занимают не более 20-25% в общем обороте группы компаний «Инвитро» (около 2-2,5 млрд рублей — прим. ред.). Там объяснили, что изначально не планировалось менять профиль сети лабораторий полностью на коронавирусные анализы, так как это бы негативно сказалось бы на будущем фирмы. «В течение 2020 и 2021 годов мы фиксировали несколько периодов интенсивного роста спроса на данные исследования, в которые число заказов увеличивалось на 30-70%. Интересно отметить, что эти периоды полностью совпадали с введением ограничительных мер и ростом обеспокоенности среди населения. В частности, в 2020 году пиковые периоды пришлись на май, октябрь и декабрь, а в 2021 — на февраль, июнь и вторую половину октября», — уточнили там. Всего у «Инвитро» открыто более чем 1300 медицинских офисов по всей стране. Стоимость теста н антитела варьируется от 690 до 1290 рублей. С 18 мая в филиалах сети было проведено 3,9 млн тестов на наличие антител. Пик интереса к данной услуги в «Инвитро» пришелся на конец июня 2021 года. Бонус: группа компаний «Медси». Чистая прибыль — 1,4 млрд рублей. Рост прибыли на 46% АО «Группа компаний «Медси» зарегистрировано в Москве в 2006 году. Это сеть клиник и полноправно включить в рейтинг URA.RU невозможно, но масштаб работы по направлению COVID-19 впечатляет. Сеть имеет свои филиалы в десяти городах России, в том числе в Москве, Нижневартовске и Перми. До пандемии сеть долгое время была убыточной (с 2006 по 2016 годы общий чистый убыток составлял 3,8 млрд рублей). Объем выручки варьировался от 7 до 14 млрд рублей. Но уже в 2020 году выручка составила 20,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,4 млрд рублей. По прогнозам системы электронной отчетности, по итогу 2021 года компания получит доход в 24,5 млрд рублей, а прибыль — 2,1 млрд рублей. Уточнить долю COVID-услуг в выручке и чистой прибыли в прошлом и текущем годах, предоставляемых по направлению диагностика и лечение COVID, не удалось. В компании не ответили на запрос корреспондента URA.RU. При этом в отчете компании за 2020 год сообщается, что основным фактором роста выручки стало получение дополнительной выручки от диагностики и лечения COVID-19 на фоне восстановления спроса на плановую помощь. В «Медси» отмечают, что из-за пандемии на 300% вырос спрос на телемедицинские консультации, предоставляемые специалистами компании. «Эпидемия COVID-19 изменила формат оказания медицинской помощи. Вынужденные ограничения привели к росту популярности телемедицинских технологий и услуг службы помощи на дому. Существенно вырос спрос на системы тестирования и диагностики коронавирусной инфекции (ПЦР, антитела и КТ). В силу тотального перехода государственной медицины на борьбу с COVID, люди не могли получить качественную, бесплатную медпомощь. Отложенный спрос на лечение по „обычным“ медицинским специальностям, подтолкнул людей обращаться в коммерческие клиники несмотря на дальнейшее снижение доходов и рост цен», — говорится в отчетах компании.
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