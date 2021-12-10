Сколько заработали лаборатории на ПЦР-тестах в России

URA.RU подсчитало, как медицинский бизнес вырос на эпидемии COVID-19. Рейтинг

11 декабря 2021 в 09:00 Размер текста - 17 +

Эксперты отмечают, что себестоимость реагентов для теста составляет от 170 до 350 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Частные клиники и лаборатории с начала пандемии в России успели заработать на COVID-тестах более 30 млрд рублей. Максимальная часть выручки — около 16 млрд рублей — была получена в 2020 году. По прогнозам опрошенных URA.RU экспертов, по итогу 2021 года медицинские компании еще больше укрепят свой успех. За счет чего — в материале URA.RU Первая вспышка в России началась в апреле 2020 года, когда коронавирус только распространялся по миру. Уже 30 марта в России были введены нерабочие дни, а в Москву пришла тотальная самоизоляция. Пиковых значений она достигла в середине мая, после чего россияне массово пошли в частные клиники и лаборатории для проведения тестов на наличие самого заболевания в организме или проверки уровня антител к коронавирусу. Уже в апреле Роспотребнадзор опубликовал перечень коммерческих лабораторий, которые имеют право проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию. В список вошли более 30 компаний. Среди них — лаборатории «Гемотест», «Инвитро», «Хеликс» и сеть KDL. От них потребовали обязательную передачу информации в случае выявления нового коронавируса в Роспотребнадзор. Лаборатория «Гемотест» по итогу 2020 года получила чистую прибыль в размере 5,58 млрд рублей. Прибыль компании выросла на 5180% Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU Опрошенные URA.RU эксперты отметили, что лаборатории и клиники, начиная с марта 2020 года, увеличили заработок не только за счет коронавирусных анализов. «В период пандемии все отмечали достаточно высокий прирост спроса у частной медицины. Все боялись идти в государственные медучреждения со своими болячками, в том числе нековидными. Поликлиники просто захлебнулись в этот момент от COVID-19. Поэтому спрос на частную медицину стал больше», — отметил в разговоре с URA.RU первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. Особый рост популярности COVID-тестов лаборатории зафиксировали в начале пандемии, а также летом 2021 года, когда в Москве был введен локдаун. Для прохода в общественные места необходимо было подтвердить отсутствие заболевания. В цифровой лаборатории Lifetime+ отметили, что в тот период увидели рост запросов в 2,5 раза на анализы, связанные с COVID-19. «Сейчас же уже достаточно много людей вакцинированы, и они уже обращаются к нам для проверки антител и чекапа после ковида. Думаю, новый скачок возможен, если QR-коды будут необходимы для использования общественного транспорта», — отметил CEO цифровой лаборатории Lifetime+ Константин Рябцев. Самые дешевые ПЦР-тесты на COVID-19 сдают в лабораториях сети KDL Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU Основной заработок у лабораторий в период пандемии возник за счет сдачи ПЦР-тестов на COVID-19. Рябцев упомянул, что себестоимость реагентов для теста составляет от 170 до 350 рублей. «Цена зависит от масштаба лаборатории: чем больше закупки, тем дешевле ей обходятся расходники. Не стоит забывать про оплату труда медсестры, которая берет мазок, и лаборанта, который проводит диагностику биоматериала, аренду помещения, электричество, утилизацию биологических отходов, которые нельзя просто выбросить, как обычный мусор. Средняя наценка к конечной стоимости у крупных игроков около 100%, а у некоторых коммерческих клиник она составляет 150-200%. Если лаборатория или клиника ставят себе целью сделать услугу более доступной и по максимуму снижают операционные расходы, то наценка составляет 30-40%», — уточнил он. Генеральный директор маркетингового агентства DSM Group (специализируется на исследованиях фармацевтического рынка) Сергей Шуляк отметил, что несмотря на ограничения в 2021 году частные медицинские центры и лаборатории остаются востребованы. «Доля частных клиник будет и дальше расти», — уточнил он. Опрошенные эксперты отмечают, что основным показателем эффективности деятельности компании является прибыль, в то время как выручка позволяет оценить размер и масштаб бизнеса. URA.RU проанализировало успехи крупнейших лабораторий России. Их рейтинг — ниже. Часть россиян после старта пандемии COVID-19 отказались идти в государственные поликлиники из-за опасности заболеть опасным вирусом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU 1. Лаборатория «Гемотест». Чистая прибыль — 5,58 млрд рублей. Рост прибыли на 5180% Федеральная медицинская лаборатория зарегистрирована в Москве в августе 2002 года. Компания имеет более 700 отделений на территории России, а также филиалы в Таджикистане и Киргизии. Ее технологическая база включает в себя пять многопрофильных лабораторий. Для компании 2020 год стал рекордным. До коронавирусной пандемии выручка компании в среднем составляла чуть больше пяти миллиардов рублей, а чистая прибыль — не больше 110 млн рублей. При этом в прошлом году выручка «Гемотеста» выросла в три раза (16,9 млрд рублей), а прибыль — в пятьдесят раз (5,58 млрд рублей). В компании отказались отвечать на вопросы URA.RU о доли коронавирусных услуг в общей выручке компании. При этом в 2020 году компания отмечала, что в среднем проводит около 18 тысяч исследований в сутки. В среднем тест стоит от 1 890 до 2 800 рублей. По прогнозам системы электронной отчетности СБИС, в 2021 году прибыль компании составит 8,4 млрд рублей. 2. KDL. Чистая прибыль — 1,95 млрд рублей. Рост прибыли на 88% Лаборатории KDL существуют с 2003 года и на сегодняшний день являются крупнейшей сетью из 13 лабораторных комплексов и многочисленных офисов более чем в 40 городах России. Основным активом сети является юрлицо «КДЛ Домодедово-Тест», которое в свою очередь принадлежит кипрскому офшору Флэмсон Менеджмент Лимитед. Юридическое лицо (ООО «КДЛ Домодедово-Тест») является управляющей компанией у девяти медицинских учреждений по всей России, в том числе в Перми и Омске. В 2020 году основные финансовые показатели компании выросли почти в два раза. Выручка увеличилась с 5 до 7,5 млрд рублей, а чистая прибыль — с 1 до 1,95 млрд рублей. Прогноз по прибыли на 2021 год — 3,3 млрд рублей. Владельцами части крупных лабораторий России являются иностранные компании. Вся их прибыль уходит в офшоры Фото: Анна Майорова © URA.RU При этом в пресс-службе лаборатории KDL ранее отмечали, что количество сданных ПЦР-тестов в 2021 году выросло более чем в три раза. «Если сравнивать период с 1 сентября по 15 октября 2020 и 2021 годов, то количество тестов ПЦР на COVID-19 в KDL в 2021 году возросло на 237%. Планируется, что до конца осени процент возрастет, так как мы уже ускорили процесс выполнения ПЦР-тестов во всех городах России, теперь результат анализа клиент получит в течение 24 часов», — передает РБК слова пресс-службы компании. 3. «Хеликс». Чистая прибыль — 1,3 млрд рублей. Рост прибыль на 1419% Фирма зарегистрирована еще в 1998 году в Москве. Выручка и чистая прибыль компании в коронавирусный год значительно выросли. Выручка увеличилась в два раза (с 4,8 до 10,1 млрд рублей), а чистая прибыль — почти в пятнадцать раз (с 88 млн до 1,3 млрд рублей). Прогноз по прибыли на 2021 год — 2 млрд рублей. «Хеликс» стал первой частной лабораторией, которая начала выполнять ПЦР-исследования на COVID-19 и количественные и качественные тесты на антитела к коронавирусу. В компанию отмечают, что в 2020 году наибольшей популярностью пользовались ПЦР-тесты на COVID-19, тогда как в 2021 году существенную долю в выручке компании составляют и тесты на антитела к коронавирусу, 78% из них — тесты на количественные антитела. В 2021 году 23% от общего количества исследований в Лабораторной службе «Хеликс» занимают исследования, связанные с коронавирусом. В «Хеликсе» уточнили, что наибольший рост спроса наблюдался в апреле (+131%) и в июне (+100%) 2021 года по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. «С начала 2021 года мы наблюдаем стабильный рост спроса на исследования, причем не только на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, но и на исследования, позволяющие оценить общее состояние организма, такие как клинический и биохимический анализы крови, коагулограмма, витамин D, ферритин, ТТГ. Прирост числа заказов за три квартала 2021 года составил 66% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — отметили в компании. В общем обороте группы компаний «Инвитро» COVID-тесты занимают не более 20-25% Фото: Анна Майорова © URA.RU 4. «Инвитро». Чистая прибыль — 1 млрд рублей. Рост прибыли на 6 013% Федеральная сеть лабораторий, зарегистрированная в Москве. Сеть полностью выведена в кипрский офшор «Инвитро холдинг лимитед». Для компании рост выручки в 2020 году не стал столь значительным, как у конкурентов на рынке (с 9,8 в 2019 году до 10 млрд рублей в 2020 году). Чистая прибыль выросла с 17,5 млн рублей до миллиарда рублей в 2020 году. Прогноз по прибыли на 2021 год — 1,9 млрд рублей. В пресс-службе компании отметили, что тесты, связанные с COVID-19 (ПЦР и тесты на выявление количественных и качественных антител к данной инфекции) занимают не более 20-25% в общем обороте группы компаний «Инвитро» (около 2-2,5 млрд рублей — прим. ред.). Там объяснили, что изначально не планировалось менять профиль сети лабораторий полностью на коронавирусные анализы, так как это бы негативно сказалось бы на будущем фирмы. «В течение 2020 и 2021 годов мы фиксировали несколько периодов интенсивного роста спроса на данные исследования, в которые число заказов увеличивалось на 30-70%. Интересно отметить, что эти периоды полностью совпадали с введением ограничительных мер и ростом обеспокоенности среди населения. В частности, в 2020 году пиковые периоды пришлись на май, октябрь и декабрь, а в 2021 — на февраль, июнь и вторую половину октября», — уточнили там. Всего у «Инвитро» открыто более чем 1300 медицинских офисов по всей стране. Стоимость теста н антитела варьируется от 690 до 1290 рублей. С 18 мая в филиалах сети было проведено 3,9 млн тестов на наличие антител. Пик интереса к данной услуги в «Инвитро» пришелся на конец июня 2021 года. Бонус: группа компаний «Медси». Чистая прибыль — 1,4 млрд рублей. Рост прибыли на 46% Новость по теме В РФ из-за антиковидных мер резко подорожали ПЦР-тесты АО «Группа компаний «Медси» зарегистрировано в Москве в 2006 году. Это сеть клиник и полноправно включить в рейтинг URA.RU невозможно, но масштаб работы по направлению COVID-19 впечатляет. Сеть имеет свои филиалы в десяти городах России, в том числе в Москве, Нижневартовске и Перми. До пандемии сеть долгое время была убыточной (с 2006 по 2016 годы общий чистый убыток составлял 3,8 млрд рублей). Объем выручки варьировался от 7 до 14 млрд рублей. Но уже в 2020 году выручка составила 20,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,4 млрд рублей. По прогнозам системы электронной отчетности, по итогу 2021 года компания получит доход в 24,5 млрд рублей, а прибыль — 2,1 млрд рублей. Уточнить долю COVID-услуг в выручке и чистой прибыли в прошлом и текущем годах, предоставляемых по направлению диагностика и лечение COVID, не удалось. В компании не ответили на запрос корреспондента URA.RU. При этом в отчете компании за 2020 год сообщается, что основным фактором роста выручки стало получение дополнительной выручки от диагностики и лечения COVID-19 на фоне восстановления спроса на плановую помощь. В «Медси» отмечают, что из-за пандемии на 300% вырос спрос на телемедицинские консультации, предоставляемые специалистами компании. «Эпидемия COVID-19 изменила формат оказания медицинской помощи. Вынужденные ограничения привели к росту популярности телемедицинских технологий и услуг службы помощи на дому. Существенно вырос спрос на системы тестирования и диагностики коронавирусной инфекции (ПЦР, антитела и КТ). В силу тотального перехода государственной медицины на борьбу с COVID, люди не могли получить качественную, бесплатную медпомощь. Отложенный спрос на лечение по „обычным“ медицинским специальностям, подтолкнул людей обращаться в коммерческие клиники несмотря на дальнейшее снижение доходов и рост цен», — говорится в отчетах компании. 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Частные клиники и лаборатории с начала пандемии в России успели заработать на COVID-тестах более 30 млрд рублей. Максимальная часть выручки — около 16 млрд рублей — была получена в 2020 году. По прогнозам опрошенных URA.RU экспертов, по итогу 2021 года медицинские компании еще больше укрепят свой успех. За счет чего — в материале URA.RU Первая вспышка в России началась в апреле 2020 года, когда коронавирус только распространялся по миру. Уже 30 марта в России были введены нерабочие дни, а в Москву пришла тотальная самоизоляция. Пиковых значений она достигла в середине мая, после чего россияне массово пошли в частные клиники и лаборатории для проведения тестов на наличие самого заболевания в организме или проверки уровня антител к коронавирусу. Уже в апреле Роспотребнадзор опубликовал перечень коммерческих лабораторий, которые имеют право проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию. В список вошли более 30 компаний. Среди них — лаборатории «Гемотест», «Инвитро», «Хеликс» и сеть KDL. От них потребовали обязательную передачу информации в случае выявления нового коронавируса в Роспотребнадзор. Опрошенные URA.RU эксперты отметили, что лаборатории и клиники, начиная с марта 2020 года, увеличили заработок не только за счет коронавирусных анализов. «В период пандемии все отмечали достаточно высокий прирост спроса у частной медицины. Все боялись идти в государственные медучреждения со своими болячками, в том числе нековидными. Поликлиники просто захлебнулись в этот момент от COVID-19. Поэтому спрос на частную медицину стал больше», — отметил в разговоре с URA.RU первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. Особый рост популярности COVID-тестов лаборатории зафиксировали в начале пандемии, а также летом 2021 года, когда в Москве был введен локдаун. Для прохода в общественные места необходимо было подтвердить отсутствие заболевания. В цифровой лаборатории Lifetime+ отметили, что в тот период увидели рост запросов в 2,5 раза на анализы, связанные с COVID-19. «Сейчас же уже достаточно много людей вакцинированы, и они уже обращаются к нам для проверки антител и чекапа после ковида. Думаю, новый скачок возможен, если QR-коды будут необходимы для использования общественного транспорта», — отметил CEO цифровой лаборатории Lifetime+ Константин Рябцев. Основной заработок у лабораторий в период пандемии возник за счет сдачи ПЦР-тестов на COVID-19. Рябцев упомянул, что себестоимость реагентов для теста составляет от 170 до 350 рублей. «Цена зависит от масштаба лаборатории: чем больше закупки, тем дешевле ей обходятся расходники. Не стоит забывать про оплату труда медсестры, которая берет мазок, и лаборанта, который проводит диагностику биоматериала, аренду помещения, электричество, утилизацию биологических отходов, которые нельзя просто выбросить, как обычный мусор. Средняя наценка к конечной стоимости у крупных игроков около 100%, а у некоторых коммерческих клиник она составляет 150-200%. Если лаборатория или клиника ставят себе целью сделать услугу более доступной и по максимуму снижают операционные расходы, то наценка составляет 30-40%», — уточнил он. Генеральный директор маркетингового агентства DSM Group (специализируется на исследованиях фармацевтического рынка) Сергей Шуляк отметил, что несмотря на ограничения в 2021 году частные медицинские центры и лаборатории остаются востребованы. «Доля частных клиник будет и дальше расти», — уточнил он. Опрошенные эксперты отмечают, что основным показателем эффективности деятельности компании является прибыль, в то время как выручка позволяет оценить размер и масштаб бизнеса. URA.RU проанализировало успехи крупнейших лабораторий России. Их рейтинг — ниже. 1. Лаборатория «Гемотест». Чистая прибыль — 5,58 млрд рублей. Рост прибыли на 5180% Федеральная медицинская лаборатория зарегистрирована в Москве в августе 2002 года. Компания имеет более 700 отделений на территории России, а также филиалы в Таджикистане и Киргизии. Ее технологическая база включает в себя пять многопрофильных лабораторий. Для компании 2020 год стал рекордным. До коронавирусной пандемии выручка компании в среднем составляла чуть больше пяти миллиардов рублей, а чистая прибыль — не больше 110 млн рублей. При этом в прошлом году выручка «Гемотеста» выросла в три раза (16,9 млрд рублей), а прибыль — в пятьдесят раз (5,58 млрд рублей). В компании отказались отвечать на вопросы URA.RU о доли коронавирусных услуг в общей выручке компании. При этом в 2020 году компания отмечала, что в среднем проводит около 18 тысяч исследований в сутки. В среднем тест стоит от 1 890 до 2 800 рублей. По прогнозам системы электронной отчетности СБИС, в 2021 году прибыль компании составит 8,4 млрд рублей. 2. KDL. Чистая прибыль — 1,95 млрд рублей. Рост прибыли на 88% Лаборатории KDL существуют с 2003 года и на сегодняшний день являются крупнейшей сетью из 13 лабораторных комплексов и многочисленных офисов более чем в 40 городах России. Основным активом сети является юрлицо «КДЛ Домодедово-Тест», которое в свою очередь принадлежит кипрскому офшору Флэмсон Менеджмент Лимитед. Юридическое лицо (ООО «КДЛ Домодедово-Тест») является управляющей компанией у девяти медицинских учреждений по всей России, в том числе в Перми и Омске. В 2020 году основные финансовые показатели компании выросли почти в два раза. Выручка увеличилась с 5 до 7,5 млрд рублей, а чистая прибыль — с 1 до 1,95 млрд рублей. Прогноз по прибыли на 2021 год — 3,3 млрд рублей. При этом в пресс-службе лаборатории KDL ранее отмечали, что количество сданных ПЦР-тестов в 2021 году выросло более чем в три раза. «Если сравнивать период с 1 сентября по 15 октября 2020 и 2021 годов, то количество тестов ПЦР на COVID-19 в KDL в 2021 году возросло на 237%. Планируется, что до конца осени процент возрастет, так как мы уже ускорили процесс выполнения ПЦР-тестов во всех городах России, теперь результат анализа клиент получит в течение 24 часов», — передает РБК слова пресс-службы компании. 3. «Хеликс». Чистая прибыль — 1,3 млрд рублей. Рост прибыль на 1419% Фирма зарегистрирована еще в 1998 году в Москве. Выручка и чистая прибыль компании в коронавирусный год значительно выросли. Выручка увеличилась в два раза (с 4,8 до 10,1 млрд рублей), а чистая прибыль — почти в пятнадцать раз (с 88 млн до 1,3 млрд рублей). Прогноз по прибыли на 2021 год — 2 млрд рублей. «Хеликс» стал первой частной лабораторией, которая начала выполнять ПЦР-исследования на COVID-19 и количественные и качественные тесты на антитела к коронавирусу. В компанию отмечают, что в 2020 году наибольшей популярностью пользовались ПЦР-тесты на COVID-19, тогда как в 2021 году существенную долю в выручке компании составляют и тесты на антитела к коронавирусу, 78% из них — тесты на количественные антитела. В 2021 году 23% от общего количества исследований в Лабораторной службе «Хеликс» занимают исследования, связанные с коронавирусом. В «Хеликсе» уточнили, что наибольший рост спроса наблюдался в апреле (+131%) и в июне (+100%) 2021 года по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. «С начала 2021 года мы наблюдаем стабильный рост спроса на исследования, причем не только на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, но и на исследования, позволяющие оценить общее состояние организма, такие как клинический и биохимический анализы крови, коагулограмма, витамин D, ферритин, ТТГ. Прирост числа заказов за три квартала 2021 года составил 66% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — отметили в компании. 4. «Инвитро». Чистая прибыль — 1 млрд рублей. Рост прибыли на 6 013% Федеральная сеть лабораторий, зарегистрированная в Москве. Сеть полностью выведена в кипрский офшор «Инвитро холдинг лимитед». Для компании рост выручки в 2020 году не стал столь значительным, как у конкурентов на рынке (с 9,8 в 2019 году до 10 млрд рублей в 2020 году). Чистая прибыль выросла с 17,5 млн рублей до миллиарда рублей в 2020 году. Прогноз по прибыли на 2021 год — 1,9 млрд рублей. В пресс-службе компании отметили, что тесты, связанные с COVID-19 (ПЦР и тесты на выявление количественных и качественных антител к данной инфекции) занимают не более 20-25% в общем обороте группы компаний «Инвитро» (около 2-2,5 млрд рублей — прим. ред.). Там объяснили, что изначально не планировалось менять профиль сети лабораторий полностью на коронавирусные анализы, так как это бы негативно сказалось бы на будущем фирмы. «В течение 2020 и 2021 годов мы фиксировали несколько периодов интенсивного роста спроса на данные исследования, в которые число заказов увеличивалось на 30-70%. Интересно отметить, что эти периоды полностью совпадали с введением ограничительных мер и ростом обеспокоенности среди населения. В частности, в 2020 году пиковые периоды пришлись на май, октябрь и декабрь, а в 2021 — на февраль, июнь и вторую половину октября», — уточнили там. Всего у «Инвитро» открыто более чем 1300 медицинских офисов по всей стране. Стоимость теста н антитела варьируется от 690 до 1290 рублей. С 18 мая в филиалах сети было проведено 3,9 млн тестов на наличие антител. Пик интереса к данной услуги в «Инвитро» пришелся на конец июня 2021 года. Бонус: группа компаний «Медси». Чистая прибыль — 1,4 млрд рублей. Рост прибыли на 46% АО «Группа компаний «Медси» зарегистрировано в Москве в 2006 году. Это сеть клиник и полноправно включить в рейтинг URA.RU невозможно, но масштаб работы по направлению COVID-19 впечатляет. Сеть имеет свои филиалы в десяти городах России, в том числе в Москве, Нижневартовске и Перми. До пандемии сеть долгое время была убыточной (с 2006 по 2016 годы общий чистый убыток составлял 3,8 млрд рублей). Объем выручки варьировался от 7 до 14 млрд рублей. Но уже в 2020 году выручка составила 20,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,4 млрд рублей. По прогнозам системы электронной отчетности, по итогу 2021 года компания получит доход в 24,5 млрд рублей, а прибыль — 2,1 млрд рублей. Уточнить долю COVID-услуг в выручке и чистой прибыли в прошлом и текущем годах, предоставляемых по направлению диагностика и лечение COVID, не удалось. В компании не ответили на запрос корреспондента URA.RU. При этом в отчете компании за 2020 год сообщается, что основным фактором роста выручки стало получение дополнительной выручки от диагностики и лечения COVID-19 на фоне восстановления спроса на плановую помощь. В «Медси» отмечают, что из-за пандемии на 300% вырос спрос на телемедицинские консультации, предоставляемые специалистами компании. «Эпидемия COVID-19 изменила формат оказания медицинской помощи. Вынужденные ограничения привели к росту популярности телемедицинских технологий и услуг службы помощи на дому. Существенно вырос спрос на системы тестирования и диагностики коронавирусной инфекции (ПЦР, антитела и КТ). В силу тотального перехода государственной медицины на борьбу с COVID, люди не могли получить качественную, бесплатную медпомощь. Отложенный спрос на лечение по „обычным“ медицинским специальностям, подтолкнул людей обращаться в коммерческие клиники несмотря на дальнейшее снижение доходов и рост цен», — говорится в отчетах компании.