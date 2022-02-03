Цены на новый iPhone 13 резко упали. Скрин

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IPHONE 13. Екатеринбург, айфон, iphone, restore, iphone 13, айфон 13, рестор
Разница от начальной цены составляет более 15% Фото:

Новый iPhone 13 в России стоит от 60 тысяч рублей, хотя ранее цена гаджета достигала 79 тысяч 990 рублей. Об этом говорится на сайте Hi-Tech компании Mail.ru.

«iPhone 13 появился в продаже 24 сентября 2021 года по рекомендованной цене от 79 990 рублей. Но спустя пару месяцев минимальная отметка опустилась до 65 тысяч рублей, а в некоторых магазинах на смартфон действуют дополнительные скидки — он продается от 60 тысяч рублей», — говорится в аналитической статье.

Таким образом, разница от начальной цены составляет более 15%, или 20 тысяч рублей. В ноябре 2021 года URA.RU писало о том, что базовый iPhone 13 Pro Max продается в российских магазинах более чем на 7% дешевле.

iPhone в России стоит от 60 тысяч рублей

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Новый iPhone 13 в России стоит от 60 тысяч рублей, хотя ранее цена гаджета достигала 79 тысяч 990 рублей. Об этом говорится на сайте Hi-Tech компании Mail.ru. «iPhone 13 появился в продаже 24 сентября 2021 года по рекомендованной цене от 79 990 рублей. Но спустя пару месяцев минимальная отметка опустилась до 65 тысяч рублей, а в некоторых магазинах на смартфон действуют дополнительные скидки — он продается от 60 тысяч рублей», — говорится в аналитической статье. Таким образом, разница от начальной цены составляет более 15%, или 20 тысяч рублей. В ноябре 2021 года URA.RU писало о том, что базовый iPhone 13 Pro Max продается в российских магазинах более чем на 7% дешевле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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