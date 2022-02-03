Разница от начальной цены составляет более 15% Фото: Размик Закарян © URA.RU

Новый iPhone 13 в России стоит от 60 тысяч рублей, хотя ранее цена гаджета достигала 79 тысяч 990 рублей. Об этом говорится на сайте Hi-Tech компании Mail.ru.

«iPhone 13 появился в продаже 24 сентября 2021 года по рекомендованной цене от 79 990 рублей. Но спустя пару месяцев минимальная отметка опустилась до 65 тысяч рублей, а в некоторых магазинах на смартфон действуют дополнительные скидки — он продается от 60 тысяч рублей», — говорится в аналитической статье.

Таким образом, разница от начальной цены составляет более 15%, или 20 тысяч рублей. В ноябре 2021 года URA.RU писало о том, что базовый iPhone 13 Pro Max продается в российских магазинах более чем на 7% дешевле.

iPhone в России стоит от 60 тысяч рублей Сайт hi-tech.mail.ru