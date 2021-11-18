Самые дорогие iPhone 13 впервые подешевели

Базовый iPhone 13 Pro Max продается в российских магазинах более чем на 7% дешевле. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.
«Стоимость самого дорогого смартфона Apple впервые снизилась. Модель, имеющая 128 гигабайт встроенной памяти, доступна на рынке по цене 103 тысячи рублей. На старте продаж флагман был оценен в 110 тысяч рублей», — отметили эксперты издания.
Падение цены на гаджет произошло впервые за два месяца. «Долгое время цена на топовый гаджет никак не изменялась, но теперь она потихоньку начала снижаться», — отметили журналисты.
Отечественные ретейлеры начали сообщать о старте продаж новой линейки смартфонов от Apple, модификации iPhone 13 24 сентября. Позже ритейлеры России сообщали о дефиците новых iPhone. Магазинам требуется на 70-80% больше смартфонов, чем приходит со складов.
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