Самые дорогие iPhone 13 впервые подешевели

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Изменилась цена самого дорогого iPhone 13 Фото:

Базовый iPhone 13 Pro Max продается в российских магазинах более чем на 7% дешевле. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

«Стоимость самого дорогого смартфона Apple впервые снизилась. Модель, имеющая 128 гигабайт встроенной памяти, доступна на рынке по цене 103 тысячи рублей. На старте продаж флагман был оценен в 110 тысяч рублей», — отметили эксперты издания.

Падение цены на гаджет произошло впервые за два месяца. «Долгое время цена на топовый гаджет никак не изменялась, но теперь она потихоньку начала снижаться», — отметили журналисты.

Отечественные ретейлеры начали сообщать о старте продаж новой линейки смартфонов от Apple, модификации iPhone 13 24 сентября. Позже ритейлеры России сообщали о дефиците новых iPhone. Магазинам требуется на 70-80% больше смартфонов, чем приходит со складов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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