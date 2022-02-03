03 февраля 2022
02 февраля 2022

СМИ: губернатор Куйвашев взял ипотеку ради элитного жилья

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгений Куйвашев будет выплачивать ипотеку до 2036 года Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев купил квартиру в строящемся жилом комплексе премиум-класса в центре Екатеринбурга. Глава региона взял жилье в ипотеку, которую будет выплачивать до 2036 года.

«Евгений Куйвашев купил квартиру в ипотеку на 15 лет, начиная с июля 2021 года. По договору, кредит действует вплоть до 5 июня 2036 года», — пишет Е1 со ссылкой на данные выписки Росреестра.

Кредит губернатор взял в «Газпромбанке». Жилье Куйвашев приобрел в строящемся клубном доме «Ленина 8», расположенном по одноименному адресу. Площадь жилья губернатора в документах не указана, однако квартиры в этом доме варьируются от 50 до 162 квадратных метров. Самая дорогая из квартир в этом ЖК стоит более 44 миллионов рублей. Две из пяти секций ЖК уже построены, полностью он будет возведен в 2023 году.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев купил квартиру в строящемся жилом комплексе премиум-класса в центре Екатеринбурга. Глава региона взял жилье в ипотеку, которую будет выплачивать до 2036 года. «Евгений Куйвашев купил квартиру в ипотеку на 15 лет, начиная с июля 2021 года. По договору, кредит действует вплоть до 5 июня 2036 года», — пишет Е1 со ссылкой на данные выписки Росреестра. Кредит губернатор взял в «Газпромбанке». Жилье Куйвашев приобрел в строящемся клубном доме «Ленина 8», расположенном по одноименному адресу. Площадь жилья губернатора в документах не указана, однако квартиры в этом доме варьируются от 50 до 162 квадратных метров. Самая дорогая из квартир в этом ЖК стоит более 44 миллионов рублей. Две из пяти секций ЖК уже построены, полностью он будет возведен в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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