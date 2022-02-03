СМИ: губернатор Куйвашев взял ипотеку ради элитного жилья

04 февраля 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев будет выплачивать ипотеку до 2036 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев купил квартиру в строящемся жилом комплексе премиум-класса в центре Екатеринбурга. Глава региона взял жилье в ипотеку, которую будет выплачивать до 2036 года. «Евгений Куйвашев купил квартиру в ипотеку на 15 лет, начиная с июля 2021 года. По договору, кредит действует вплоть до 5 июня 2036 года», — пишет Е1 со ссылкой на данные выписки Росреестра. Кредит губернатор взял в «Газпромбанке». Жилье Куйвашев приобрел в строящемся клубном доме «Ленина 8», расположенном по одноименному адресу. Площадь жилья губернатора в документах не указана, однако квартиры в этом доме варьируются от 50 до 162 квадратных метров. Самая дорогая из квартир в этом ЖК стоит более 44 миллионов рублей. Две из пяти секций ЖК уже построены, полностью он будет возведен в 2023 году. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев купил квартиру в строящемся жилом комплексе премиум-класса в центре Екатеринбурга. Глава региона взял жилье в ипотеку, которую будет выплачивать до 2036 года. «Евгений Куйвашев купил квартиру в ипотеку на 15 лет, начиная с июля 2021 года. По договору, кредит действует вплоть до 5 июня 2036 года», — пишет Е1 со ссылкой на данные выписки Росреестра. Кредит губернатор взял в «Газпромбанке». Жилье Куйвашев приобрел в строящемся клубном доме «Ленина 8», расположенном по одноименному адресу. Площадь жилья губернатора в документах не указана, однако квартиры в этом доме варьируются от 50 до 162 квадратных метров. Самая дорогая из квартир в этом ЖК стоит более 44 миллионов рублей. Две из пяти секций ЖК уже построены, полностью он будет возведен в 2023 году.