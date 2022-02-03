«Ъ»: Украина нашла альтернативу российскому газу

Украина начала наращивать импорт газа из Словакии и договорилась о поставках топлива с Венгрией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Киев договорился с Братиславой об увеличении поставок газа из Европы. Об этом сообщает словацкий газотранспортный оператор Eustream. По итогам переговоров страны договорились о смене мощности передачи с частично прерываемой (ее наличие оператор не может гарантировать) на полностью устойчивую.

«Под эгидой Европейской Комиссии Eustream и оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) обсудили возможность изменения мощности передачи из Словакии в Украину с частично прерываемой на полностью устойчивую. В результате переговоров Eustream временно изменит всю транспортную мощность в пункте выхода „Будинце“ (42 миллиона кубометров в сутки) на фиксированную в зимний период (до конца первого квартала 2022 года)», — сообщается на официальном сайте Eustream.

Такой режим будет действовать до конца отопительного сезона, то есть до апреля 2022 года. После этого мощности в «Будинце» вернутся к прежним показателям — то есть фиксированные 27 миллионов кубометров газа в сутки и 15 миллионов кубометров газа в сутки с прерываемой пропускной способностью.

Украина пока и близко не использует доступную ей на данный момент мощность импорта газа, передает «Коммерсант». За январь 2022 года через пункт «Будинце» было поставлено лишь 14,5 миллиона кубометров топлива.

В феврале Украина начала наращивать импорт газа из Словакии. Кроме того, ОГТСУ сообщил о первой физической поставке газа из Венгрии. Соответствующая договоренность с местным оператором FGSZ была достигнута в декабре 2021 года. Пока поставки идут в небольших объемах — 4 миллиона кубометров газа в сутки вместо оговоренных 8 миллионов кубов.

Интерес к физическим поставкам газа из Европы на Украине вырос из-за резкого роста цен, передает издание. Европейские клиенты «Газпрома» минимизировали отбор топлива по своим контрактам и не были готовы продавать его промышленности. Потребление на Украине также ограничилось из-за остановки части промышленности.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина и Польша договорились о строительстве собственного газопровода, чтобы увеличить поставки газа с Запада на Восток, передает RT. До этого глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, Киеву приходится пользоваться российским газом, поскольку она не может получить его из альтернативных источников. По его словам, чтобы получать топливо через Варшаву, необходимо модернизировать систему газопроводов. Для этого нужны инвестиции со стороны польских властей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам