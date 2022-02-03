03 февраля 2022

ФСБ провела операцию в метро Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники ФСБ проводили спецоперацию ночью Фото:

Сотрудники УФСБ по Свердловской области провели учения по ликвидации террористов и освобождению заложников из вагона метро на станции «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«4 февраля на станции метро „Проспект Космонавтов“ сотрудниками регионального отдела специального назначения УФСБ России по Свердловской области во взаимодействии с работниками метрополитена проведены практические антитеррористические занятия», — говорится в сообщении ведомства. Силовики проводили тренировку по освобождению заложников из вагона.

Согласно сценарию тренировки, в метро были обезврежены условные террористы. Кроме этого, сотрудники ФСБ тренировались в оказании первой помощи. В задачах силовиков состояло освободить 25 заложников. После этого с участниками тренировки провели разбор их действий.

Фото:
Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники УФСБ по Свердловской области провели учения по ликвидации террористов и освобождению заложников из вагона метро на станции «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ФСБ России. «4 февраля на станции метро „Проспект Космонавтов“ сотрудниками регионального отдела специального назначения УФСБ России по Свердловской области во взаимодействии с работниками метрополитена проведены практические антитеррористические занятия», — говорится в сообщении ведомства. Силовики проводили тренировку по освобождению заложников из вагона. Согласно сценарию тренировки, в метро были обезврежены условные террористы. Кроме этого, сотрудники ФСБ тренировались в оказании первой помощи. В задачах силовиков состояло освободить 25 заложников. После этого с участниками тренировки провели разбор их действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...