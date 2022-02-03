Сотрудники ФСБ проводили спецоперацию ночью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Свердловской области провели учения по ликвидации террористов и освобождению заложников из вагона метро на станции «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«4 февраля на станции метро „Проспект Космонавтов“ сотрудниками регионального отдела специального назначения УФСБ России по Свердловской области во взаимодействии с работниками метрополитена проведены практические антитеррористические занятия», — говорится в сообщении ведомства. Силовики проводили тренировку по освобождению заложников из вагона.

Согласно сценарию тренировки, в метро были обезврежены условные террористы. Кроме этого, сотрудники ФСБ тренировались в оказании первой помощи. В задачах силовиков состояло освободить 25 заложников. После этого с участниками тренировки провели разбор их действий.

Фото: пресс-служба УФСБ по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба УФСБ по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба УФСБ по Екатеринбургу