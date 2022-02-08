08 февраля 2022

Свердловский губернатор признал дефицит врачей в регионе

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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов в госпитальной базе по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, туалет, медсестра, раздевалка для больных, здоровье, коронавирус, защитная одежда врача, ковид 19, госпитальная база
Пандемия сильно подкосила свердловскую медицину Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал проблему с нехваткой врачей в регионе. Об этом он написал пост в своем Instagram.

«Сегодня прочитал в новостях, что у нас в области катастрофически не хватает медиков. Что отрицать, ситуация и правда не простая, пандемия сильно подкосила нашу медицину, мы потеряли многих врачей», — пишет глава региона.

Куйвашев также сообщил, что в колл-центры были направлены около 200 студентов-медиков, которые помогают на антикоронавирусной «горячей линии» «122». Он подчеркнул, что это в основном второкурсники, так как ребята старше уже помогают в медучреждениях.

Ранее сообщалось, что свердловский губернатор усилил региональную борьбу с COVID студентами медиками и почти тысячей волонтеров. Позднее, минздрав Свердловской области поручил медучреждениям отправить младший персонал в колл-центры на помощь в принятии звонков на «горячую линию» по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал проблему с нехваткой врачей в регионе. Об этом он написал пост в своем Instagram. «Сегодня прочитал в новостях, что у нас в области катастрофически не хватает медиков. Что отрицать, ситуация и правда не простая, пандемия сильно подкосила нашу медицину, мы потеряли многих врачей», — пишет глава региона. Куйвашев также сообщил, что в колл-центры были направлены около 200 студентов-медиков, которые помогают на антикоронавирусной «горячей линии» «122». Он подчеркнул, что это в основном второкурсники, так как ребята старше уже помогают в медучреждениях. Ранее сообщалось, что свердловский губернатор усилил региональную борьбу с COVID студентами медиками и почти тысячей волонтеров. Позднее, минздрав Свердловской области поручил медучреждениям отправить младший персонал в колл-центры на помощь в принятии звонков на «горячую линию» по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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