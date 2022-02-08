Свердловский губернатор признал дефицит врачей в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал проблему с нехваткой врачей в регионе. Об этом он написал пост в своем Instagram.
«Сегодня прочитал в новостях, что у нас в области катастрофически не хватает медиков. Что отрицать, ситуация и правда не простая, пандемия сильно подкосила нашу медицину, мы потеряли многих врачей», — пишет глава региона.
Куйвашев также сообщил, что в колл-центры были направлены около 200 студентов-медиков, которые помогают на антикоронавирусной «горячей линии» «122». Он подчеркнул, что это в основном второкурсники, так как ребята старше уже помогают в медучреждениях.
Ранее сообщалось, что свердловский губернатор усилил региональную борьбу с COVID студентами медиками и почти тысячей волонтеров. Позднее, минздрав Свердловской области поручил медучреждениям отправить младший персонал в колл-центры на помощь в принятии звонков на «горячую линию» по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал проблему с нехваткой врачей в регионе. Об этом он написал пост в своем Instagram. «Сегодня прочитал в новостях, что у нас в области катастрофически не хватает медиков. Что отрицать, ситуация и правда не простая, пандемия сильно подкосила нашу медицину, мы потеряли многих врачей», — пишет глава региона. Куйвашев также сообщил, что в колл-центры были направлены около 200 студентов-медиков, которые помогают на антикоронавирусной «горячей линии» «122». Он подчеркнул, что это в основном второкурсники, так как ребята старше уже помогают в медучреждениях. Ранее сообщалось, что свердловский губернатор усилил региональную борьбу с COVID студентами медиками и почти тысячей волонтеров. Позднее, минздрав Свердловской области поручил медучреждениям отправить младший персонал в колл-центры на помощь в принятии звонков на «горячую линию» по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции.