Свердловский губернатор признал дефицит врачей в регионе

09 февраля 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Пандемия сильно подкосила свердловскую медицину Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал проблему с нехваткой врачей в регионе. Об этом он написал пост в своем Instagram. «Сегодня прочитал в новостях, что у нас в области катастрофически не хватает медиков. Что отрицать, ситуация и правда не простая, пандемия сильно подкосила нашу медицину, мы потеряли многих врачей», — пишет глава региона. Куйвашев также сообщил, что в колл-центры были направлены около 200 студентов-медиков, которые помогают на антикоронавирусной «горячей линии» «122». Он подчеркнул, что это в основном второкурсники, так как ребята старше уже помогают в медучреждениях. Ранее сообщалось, что свердловский губернатор усилил региональную борьбу с COVID студентами медиками и почти тысячей волонтеров. Позднее, минздрав Свердловской области поручил медучреждениям отправить младший персонал в колл-центры на помощь в принятии звонков на «горячую линию» по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал проблему с нехваткой врачей в регионе. Об этом он написал пост в своем Instagram. «Сегодня прочитал в новостях, что у нас в области катастрофически не хватает медиков. Что отрицать, ситуация и правда не простая, пандемия сильно подкосила нашу медицину, мы потеряли многих врачей», — пишет глава региона. Куйвашев также сообщил, что в колл-центры были направлены около 200 студентов-медиков, которые помогают на антикоронавирусной «горячей линии» «122». Он подчеркнул, что это в основном второкурсники, так как ребята старше уже помогают в медучреждениях. Ранее сообщалось, что свердловский губернатор усилил региональную борьбу с COVID студентами медиками и почти тысячей волонтеров. Позднее, минздрав Свердловской области поручил медучреждениям отправить младший персонал в колл-центры на помощь в принятии звонков на «горячую линию» по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции.