В Челябинске уничтожили почти три тонны яблок из Беларуси

Продавец уверял, что яблоки завезены из Московской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям уничтожена крупная яблок, ввезенных из Белорусии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления.

«На оптово-розничном рынке „Отрадный“ города Челябинска обнаружены 199 коробок яблок общим весом 2,8 тонны. Производители, указанные на маркировке, не входят в перечень разрешенных Россельхознадзором предприятий, имеющих право осуществлять поставку свежих яблок на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении на официальном сайте управления.

В управлении добавили, что продавец заявил, что яблоки ввезены им в Челябинск из Московской области. Однако он не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение яблок, и документы, разрешающие их реализацию.

Контрафактные яблоки изъяли у продавца. Затем вся продукция была уничтожена тяжелым транспортным средством на полигоне утилизационного завода.