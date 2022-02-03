03 февраля 2022
02 февраля 2022

В Челябинске уничтожили почти три тонны яблок из Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, яблоки, сбор урожая, яблоко, яблочный спас, урожай яблок
Продавец уверял, что яблоки завезены из Московской области Фото:

В Челябинске управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям уничтожена крупная яблок, ввезенных из Белорусии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления.

«На оптово-розничном рынке „Отрадный“ города Челябинска обнаружены 199 коробок яблок общим весом 2,8 тонны. Производители, указанные на маркировке, не входят в перечень разрешенных Россельхознадзором предприятий, имеющих право осуществлять поставку свежих яблок на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении на официальном сайте управления.

В управлении добавили, что продавец заявил, что яблоки ввезены им в Челябинск из Московской области. Однако он не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение яблок, и документы, разрешающие их реализацию.

Контрафактные яблоки изъяли у продавца. Затем вся продукция была уничтожена тяжелым транспортным средством на полигоне утилизационного завода.

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В Челябинске управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям уничтожена крупная яблок, ввезенных из Белорусии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления. «На оптово-розничном рынке „Отрадный“ города Челябинска обнаружены 199 коробок яблок общим весом 2,8 тонны. Производители, указанные на маркировке, не входят в перечень разрешенных Россельхознадзором предприятий, имеющих право осуществлять поставку свежих яблок на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении на официальном сайте управления. В управлении добавили, что продавец заявил, что яблоки ввезены им в Челябинск из Московской области. Однако он не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение яблок, и документы, разрешающие их реализацию. Контрафактные яблоки изъяли у продавца. Затем вся продукция была уничтожена тяжелым транспортным средством на полигоне утилизационного завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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