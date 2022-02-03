03 февраля 2022
02 февраля 2022

В парк Кургана сливают канализационные отходы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Незаконный слив ЖБО в Кургане., труба, слив отходов, откачка канализации, жбо, ассенизаторская машина
По словам активиста, в парке незаконным сливом отходов занимаются водителя десятков машин Фото:

Водители ассенизаторских машин незаконно сливают отходы в Парке первых поселенцев Кургана. Об этом сообщил руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Иван Камшилов.

«Мы находимся в парке первых поселенцев. <…> Здесь в течение последних лет активно сливают нечистоты со всего города Кургана. То есть, когда откачивают септики, <…> которые не подключены к канализации централизованной», — рассказал Камшилов telegram-каналу Ural Mash.

По его мнению, водители ассенизаторов делают это, потому что официальное место для слива находится далеко и оно платное. Камшилов отметил, что в парк для незаконного слива приезжают десятки таких машин.

Также на эту проблему жаловался пользователь портала «Обратись». Ему ответили представители областного департамента гражданской защиты окружающей среды и природных ресурсов. «На сегодняшний день за слив жидких бытовых отходов по указанному в обращении адресу составлено пять протоколов об административных правонарушениях. В дальнейшем рейдовые мероприятия по выявлению незаконного слива ЖБО будут продолжены», — указано в ответе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Водители ассенизаторских машин незаконно сливают отходы в Парке первых поселенцев Кургана. Об этом сообщил руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Иван Камшилов. «Мы находимся в парке первых поселенцев. <…> Здесь в течение последних лет активно сливают нечистоты со всего города Кургана. То есть, когда откачивают септики, <…> которые не подключены к канализации централизованной», — рассказал Камшилов telegram-каналу Ural Mash. По его мнению, водители ассенизаторов делают это, потому что официальное место для слива находится далеко и оно платное. Камшилов отметил, что в парк для незаконного слива приезжают десятки таких машин. Также на эту проблему жаловался пользователь портала «Обратись». Ему ответили представители областного департамента гражданской защиты окружающей среды и природных ресурсов. «На сегодняшний день за слив жидких бытовых отходов по указанному в обращении адресу составлено пять протоколов об административных правонарушениях. В дальнейшем рейдовые мероприятия по выявлению незаконного слива ЖБО будут продолжены», — указано в ответе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...