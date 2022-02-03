Водители ассенизаторских машин незаконно сливают отходы в Парке первых поселенцев Кургана. Об этом сообщил руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Иван Камшилов.
«Мы находимся в парке первых поселенцев. <…> Здесь в течение последних лет активно сливают нечистоты со всего города Кургана. То есть, когда откачивают септики, <…> которые не подключены к канализации централизованной», — рассказал Камшилов telegram-каналу Ural Mash.
По его мнению, водители ассенизаторов делают это, потому что официальное место для слива находится далеко и оно платное. Камшилов отметил, что в парк для незаконного слива приезжают десятки таких машин.
Также на эту проблему жаловался пользователь портала «Обратись». Ему ответили представители областного департамента гражданской защиты окружающей среды и природных ресурсов. «На сегодняшний день за слив жидких бытовых отходов по указанному в обращении адресу составлено пять протоколов об административных правонарушениях. В дальнейшем рейдовые мероприятия по выявлению незаконного слива ЖБО будут продолжены», — указано в ответе.
Водители ассенизаторских машин незаконно сливают отходы в Парке первых поселенцев Кургана. Об этом сообщил руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Иван Камшилов. «Мы находимся в парке первых поселенцев. <…> Здесь в течение последних лет активно сливают нечистоты со всего города Кургана. То есть, когда откачивают септики, <…> которые не подключены к канализации централизованной», — рассказал Камшилов telegram-каналу Ural Mash. По его мнению, водители ассенизаторов делают это, потому что официальное место для слива находится далеко и оно платное. Камшилов отметил, что в парк для незаконного слива приезжают десятки таких машин. Также на эту проблему жаловался пользователь портала «Обратись». Ему ответили представители областного департамента гражданской защиты окружающей среды и природных ресурсов. «На сегодняшний день за слив жидких бытовых отходов по указанному в обращении адресу составлено пять протоколов об административных правонарушениях. В дальнейшем рейдовые мероприятия по выявлению незаконного слива ЖБО будут продолжены», — указано в ответе.