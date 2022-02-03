Челябинский губернатор дал срочные поручения по новому нацпроекту

Инвестиции в ряд туристических объектов губернатор оценил в 14,5 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 февраля поручил максимально быстро войти в новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом Текслер заявил на профильном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Глава региона провел совещание по вопросам внутреннего и въездного туризма в Челябинской области. Алексей Теклер поставил ряд задач по развитию туристской индустрии Южного Урала», — сообщили в пресс-службе.

Текслер потребовал максимально использовать возможности нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «Это важнейшая задача. Ресурсы выделяются серьезные, и мы должны быть готовы: инициировать реализацию проектов, подтягивать инвесторов», — заявил губернатор.

В поставленных Текслером задачах значится развитие национальных парков — «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга». Кроме того речь идет о завершение мастер-планов таких территорий, как Аркаим и озеро Тургояк. Теклер также поручил создать инфраструктуру для сплавов по южноуральским рекам.

«В декабре 2021 года корпорация Туризм.РФ одобрила реализацию трех наших крупных инвестиционных проектов в числе первых в стране. Два — по развитию действующих горнолыжных курортов «Аджигардак» и «Солнечная долина», третий — новый проект оздоровительного курорта в Еткульском районе «Сапфир Урала». Инвестиции оцениваются в 14,5 млрд рублей. Ставлю задачу оперативно довести проекты до инвестиционной стадии, чтобы уже в этом году обеспечить финансирование строительства, включая средства корпорации «Туризм.РФ», — добавил Текслер.

Ранее в российском внутреннем туризме появились новые лидеры, которые смогли привлечь внимание и заинтересовать граждан. Ими стали Дагестан, Калининград, Тюменская область, Карелия и Бурятия.

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