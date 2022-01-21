В АТОР рассказали о новых лидерах российского внутреннего туризма

21 января 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Калининград стал одним из новых лидеров внутреннего туризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU В российском внутреннем туризме появились новые лидеры, которые смогли привлечь внимание и заинтересовать граждан. Ими стали — Дагестан, Калининград, Тюменская область, Карелия и Бурятия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. «Появились новые лидеры, которые, может быть, не в долях, не в объеме, но в динамике показали хорошие результаты, это Дагестан, Калининград, Тюменская область, отчасти Бурятия и Карелия. Регионы смогли в пандемию воспользоваться ситуацией и привлечь к себе внимание, сформировать у туристов желание к путешествиям. Они активно продвигали себя в интернете, работали с блогерами. В итоге у россиян появилась возможность увидеть что-то новое», — объяснил Илья Уманский. При этом, спикер добавил, что из года в год самые популярные направления внутреннего туризма остаются неизменными. «Самыми популярными направлениями являются те, что обладают достаточной емкостью номерного гостиничного фонда. И эти лидеры из года в год неизменны — Черноморское побережье, Крым и Краснодарский край, так как, по данным ВЦИОМ, 80% сограждан ассоциируют свой отпуск с отдыхом на море, далее Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань и центры санаторно-курортного лечения — Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край», — заявил Уманский. Собеседник рассказал агентству, что с перезапуском программы внутреннего туристического кэшбека, когда возвращается 20% от стоимости поездки по стране, отрасль обеспечила себя на период межсезонья. «Программа действует с 18 января по 30 апреля. В первую очередь сейчас бронируются Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, горнолыжные курорты и поездки выходного дня, например, у москвичей в Московскую область», — подчеркнул Уманский. Ранее Ростуризм отчитался о том, сколько поездок было совершено внутри страны во время новогодних и рождественских каникул. В путешествие по регионам России отправились почти 12 миллионов граждан. В 2020 году эта цифра составляла около 10 миллионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В российском внутреннем туризме появились новые лидеры, которые смогли привлечь внимание и заинтересовать граждан. Ими стали — Дагестан, Калининград, Тюменская область, Карелия и Бурятия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. «Появились новые лидеры, которые, может быть, не в долях, не в объеме, но в динамике показали хорошие результаты, это Дагестан, Калининград, Тюменская область, отчасти Бурятия и Карелия. Регионы смогли в пандемию воспользоваться ситуацией и привлечь к себе внимание, сформировать у туристов желание к путешествиям. Они активно продвигали себя в интернете, работали с блогерами. В итоге у россиян появилась возможность увидеть что-то новое», — объяснил Илья Уманский. При этом, спикер добавил, что из года в год самые популярные направления внутреннего туризма остаются неизменными. «Самыми популярными направлениями являются те, что обладают достаточной емкостью номерного гостиничного фонда. И эти лидеры из года в год неизменны — Черноморское побережье, Крым и Краснодарский край, так как, по данным ВЦИОМ, 80% сограждан ассоциируют свой отпуск с отдыхом на море, далее Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань и центры санаторно-курортного лечения — Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край», — заявил Уманский. Собеседник рассказал агентству, что с перезапуском программы внутреннего туристического кэшбека, когда возвращается 20% от стоимости поездки по стране, отрасль обеспечила себя на период межсезонья. «Программа действует с 18 января по 30 апреля. В первую очередь сейчас бронируются Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, горнолыжные курорты и поездки выходного дня, например, у москвичей в Московскую область», — подчеркнул Уманский. Ранее Ростуризм отчитался о том, сколько поездок было совершено внутри страны во время новогодних и рождественских каникул. В путешествие по регионам России отправились почти 12 миллионов граждан. В 2020 году эта цифра составляла около 10 миллионов.