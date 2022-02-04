Юрист рассказал об угрозе потерять дачу из-за мошенников

Мошенников больше привлекают дома в элитных районах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне рискуют попасть в списки жертв мошенников, если их загородный дом экономически привлекателен. Например, если дача находится в престижном и популярном районе. Об этом заявил партнер Criminal Defense Firm адвокат Артем Половинкин.

«Чем большим престижем и спросом пользуется конкретный район и недвижимость на его территории, тем быстрее и беспрепятственнее можно продать объект. И тем интереснее для злоумышленников ваш загородный дом», — рассказал эксперт во время беседы с агентством «Прайм».

По словам юриста, наличие таких обременений, как доли собственности родителей, супругов, детей, требует получения согласия на проведение сделки купли-продажи загородной недвижимости, усложняет саму сделку и затягивает сроки ее проведения. Поэтому мошенники, скорее, выберут для захвата объект, в котором собственником жилья является одинокий человек. Чтобы сократить риски, россиянам советуют «исключить возможность заочного проведения сделок». Сделать это можно с помощью заявки в Росреестр через МФЦ или портал госуслуг, «чтобы все сделки совершались только при личном участии».

Также адвокат рекомендует хранить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, в недоступном для посторонних месте. «Следует внимательно изучать документы перед подписанием и сохранять себе копии доверенностей на управление вашим имуществом. По возможности, не выдавать их без острой на то необходимости и без права передоверия», — добавил он. В случае купли-продажи дорогостоящих объектов эксперт советует воспользоваться помощью нотариуса.

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