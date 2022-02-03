На месторождении под Тюменью рабочего «Шлюмберже» убило колесом

Замена колеса стоила водителю жизни (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудник компании «Шлюмберже Восток» погиб в результате несчастного случая на Северо-Тямкинском месторождении (Уватский район Тюменской области, принадлежит «РН «Уватнефтегаз»). Мужчину убило колесом от КАМАЗа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда региона.

«23 декабря 2021 года произошел несчастный случай с машинистом ООО „Шлюмберже Восток“ на территории Северо-Тямкинского месторождения (Уватский район Тюменской области). Водитель КАМАЗа начал демонтировать колесо. Ослабил гайки, поддомкратил правую заднюю ось. При откручивании гайки произошло разрушение диска, и его часть вместе с шиной и поврежденной камерой слетела, ударив водителя в грудь и живот», — рассказали URA.RU в пресс-службе трудовой инспекции.

От удара мужчину отбросило на несколько метров. Выжить он не смог. После расследования было установлено, что работы были организованы с нарушениями. Машина не была осмотрена перед выпуском на линию, а сам водитель не прошел инструктаж по безопасности и медосмотр. Сейчас специалисты инспекции решают вопрос о наказании для виновных в смерти сотрудника.

Получить комментарий в ООО «Шлюмберже Восток» не удалось: номера телефонов компании, имеющиеся в свободном доступе, не отвечают. Ранее URA.RU писало, что на заводе тюменского застройщика в первый рабочий день погиб стажер. Мужчину убило краном.

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