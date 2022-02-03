Из-за нехватки работников в курганском городе закрыли Сбербанк

Офис Сбербанка закрыли в Макушино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городе Макушино Курганской области временно закрыли офис Сбербанка из-за нехватки сотрудников. Представители администрации округа отметили, что это связано с пандемией коронавируса.

«Макушинский дополнительный офис Сбербанка России, расположенный в Макушино, улица 2-я Вокзальная, д. 11, временно, в течение месяца, приостанавливает свою деятельность в связи с нехваткой кадровых работников. Данная ситуация сложилась в результате новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в Макушино», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти отметили, что в городе работает другой офис Сбербанка, расположенный по адресу: ул. Красная Площадь, 2. Сотрудники попросили местных жителей проявить терпение и понимание.

В 2021 году стало известно о закрытии нескольких офисов в центре Кургана. Закрытие офисов связывают с ремонтом и снижением количества операций в них.

Обновлено в 13:45 по уральскому времени:

«Офис на ул. 2-я Вокзальная, д. 11 возобновит свою работу уже 11 февраля. Обслуживание было приостановлено 2 февраля из-за того, что сразу несколько сотрудников Сбербанка в Макушино ушли на больничный. Офис на ул. Красная Площадь, 2 продолжает работу в обычном режиме. При этом мы не наблюдаем существенного притока посетителей из-за закрытия второго отделения, так как количество клиентов в эти дни также несколько сократилось», — объяснили URA.RU в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

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